דובר צה"ל עדכן בצהריים כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט כי מיום חמישי הקרוב יחול עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב הרב-זירתית השתתפו גם ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.

דובר צה"ל עדכן בצהריים כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט כי מיום חמישי הקרוב יחול עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב הרב-זירתית השתתפו גם ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.

דובר צה"ל עדכן בצהריים כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט כי מיום חמישי הקרוב יחול עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב הרב-זירתית השתתפו גם ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.