פעילות ערה של כוחות הביטחון נרשמה בכמה מוקדים באזור ירושלים, על רקע מידע מודיעיני שהתקבל - ועוררה בהלה. צוות טקילה, המורכב מכוחות ימ"מ ושב"כ הוקפץ, ושני חשודים בעבירות ביטחונית נעצרו לבסוף בכביש 1. בעקבות המעצר נרשמו עומסי תנועה חריגים באזור לטרון.
דובר צה"ל עדכן בצהריים כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט כי מיום חמישי הקרוב יחול עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב הרב-זירתית השתתפו גם ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.
בפתח דבריו הדגיש הרמטכ"ל כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.
במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על מספר צעדים נוספים להגברת המוכנות - ובראשם כאמור החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי. בנוסף הוחלט על עיבוי נוכחות מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות לצורך הבטחת המוכנות והכשירות המבצעית.