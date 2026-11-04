אקדח טעון בכדורים אותר מוסלק בבית הכנסת שבו מתפלל נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, המוגדר כאישיות מאוימת בדרגת האיום הגבוהה ביותר.
בעקבות האיתור בבית הכנסת בשכונה הר חומה בירושלים, החקירה הוטלה על היחידה המרכזית (ימ״ר) של מחוז ירושלים, שבודקת בין היתר אם קיים קשר בין הסלקת האקדח לבין האיומים על חייו של הנציב ואם הוא היה היעד לפגיעה.
בחודש שעבר דווח כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה להגיש כתב אישום נגד יעקובי בפרשת "מקורבי השר בן גביר". לפי הדיווח, יעקובי צפוי לעמוד לדין בגין הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט של תנ"צ ליאור אבודרהם, לשעבר ראש מערך הדוברות במשטרה.
חצי שנה קודם לכן פורסם על כוונה להגיש כתב אישום ראשון נגד יעקובי בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה. לפי החשדות נגד יעקובי, הוא העביר למפקד ימ"ר ש"י דאז, ניצב-משנה בדימוס אבישי מועלם, מידע הנוגע לחקירה סמויה בעניינו, שעסקה בכך שפעל לכאורה למנוע מעצר של חשודים בטרור יהודי ביהודה ושומרון בתמורה לקידומו במשטרה.
יעקובי מונה בפברואר 2023 למזכירו הביטחוני של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. שלושה חודשים לאחר מכן הוא קודם לדרגת ניצב, ובדצמבר באותה שנה הודיע השר בן גביר על כוונתו למנות את יעקובי לממלא-מקום נציב שב"ס. בינואר 2024 אושר מינוי במליאת הממשלה. זמן קצר לאחר מכן הוא נכנס לתפקידו, ובמאי 2024 מונה לנציב שב"ס הקבוע והועלה לדרגת רב-גונדר.