בעקבות האיתור בבית הכנסת בשכונה הר חומה בירושלים, החקירה הוטלה על היחידה המרכזית (ימ״ר) של מחוז ירושלים, שבודקת בין היתר אם קיים קשר בין הסלקת האקדח לבין האיומים על חייו של הנציב ואם הוא היה היעד לפגיעה.