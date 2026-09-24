בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר היום (חמישי) מאסר עולם על מוחמד סביח, תושב כפר מצר שבגליל, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של עבדאללה סעדי, בן 76 מהכפר מוקייבלה, לפני כשלוש שנים. עוד נגזר עליו מתן פיצוי בסך 258 אלף שקלים למשפחתו של המנוח.
סביח, יחד עם אדם נוסף - שמשפטו עוד מתנהל - פרץ לדירת הקורבן בשעת לילה מאוחרת, כפת אותו עם סרט דביק וכרך את הסרט סביב ראשו, באופן שחסם את דרכי הנשימה של סעדי. השניים חיפשו את הכספת של הקורבן, וגנבו כסף ותכשיטים. הם שהו במקום כ-50 דקות. לאחר מכן עזבו ונטשו את המנוח כשהוא עדיין קשור - ובשל כך נחנק למוות.
שותף נוסף של סביח, יעקוב (סמיר) זועבי, גם הוא תושב כפר מצר, הורשע בתכנון השוד ונידון לארבע שנות מאסר וחצי. לזועבי, שלא נכח במהלך השוד, הייתה היכרות מוקדמת עם סעדי והוא ביקר בביתו יום לפני הרצח.