עצרת אנטי-ישראלית מתוכננת להתקיים בסאפן הין שבפוקט בין השעות 16:00 עד 22:00 שעון מקומי. את המחאה מארגן ארגון PLPG, "קבוצת ההגנה על אדמות פוקט", שאחד ממנהיגיו קרא ברשתות להרחיק מתאילנד ישראלים שגרים בתאילנד או כאלו שמזוהים עם חב"ד. הוא תיאר את חב"ד כ"מרכז לגיוס כספים עבור הרשת הישראלית", וכי יש "לעקור" אותה מתאילנד. בחודשים האחרונים מתקיימות הפגנות בבנגקוק ובפוקט ברקע ההידרדרות ביחסי ישראל-תאילנד, שנובעת בין היתר מביקורת המקומיים על התנהלות התיירים הישראליים ובעלי עסקים במדינה בטענה שהם "מפרים את החוק המקומי".