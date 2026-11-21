ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני קרע את גיד אכילס ברגל ימין במהלך משחק כדורגל ידידותי מול עיתונאים המסקרים את העירייה, שנערך שלשום (חמישי). אתמול הגיע ממדאני בכיסא גלגלים לאולם העירייה, עם מגף רפואי וקביים. "הבקעתי שער זמן קצר אחרי שנכנסתי למגרש ושכחתי שאני בן 35", התלוצץ. "זמן קצר אחר כך קרעתי את גיד אכילס". כשנשאל אם התחמם לפני המשחק, השיב: "לא". צפו:

ממדאני מודה במסיבת העיתונאים: "לא התממתי" ( צילום: מתוך X )





לדברי לשכתו של ממדאני, הוא יזדקק למגף אורתופדי בין שישה לשמונה שבועות, וטרם נקבע אם יידרש ניתוח. ראש העיר העריך כי יוכל לחזור לשחק כדורגל בעוד כתשעה חודשים.

הפציעה אירעה כחמש דקות לפני תום המשחק. ממדאני רץ לעבר הכדור, הניח את רגלו הימנית בצורה לא טובה והתמוטט על הדשא. ראש העיר שאל את אנשי האבטחה אם אחד העיתונאים הכשיל אותו, ונענה שאיש לא הכשיל אותו. דוברו ג'ו קלבלו והעיתונאי דייוויד ברנד סייעו לו לרדת מהמגרש.

המשחק נערך במתחם כדורגל תת-קרקעי בדרום מנהטן, סמוך לבניין העירייה, בין אנשי הלשכה לחברי The Kickers, קבוצה חובבנית של עיתונאים. ממדאני איחר והצטרף ללא חימום, ובתוך זמן קצר הבקיע שער. ג'ף קולטין, עורך אתר City & State, סיפר כי הכדור עבר בין רגליו, וכי ראש העיר חגג בתנועת אקדחים באצבעות ושאל בהלצה אם האירוע יופיע במדור הרכילות של האתר.

ממדאני נעזר בקביים ( צילום: מתוך X )

הפציעה השפיעה על מסיבת עיתונאים שבה הוצגה תוכנית לסגירת בית הכלא רייקרס איילנד עד 2032, חמש שנים אחרי המועד שנקבע בחוק. ממדאני ישב על שרפרף ברוב האירוע. "זה כבוד לעמוד כאן, בקושי", צחק. יו"ר מועצת העיר, ג'ולי מנין, אמרה: "זה לא קרה בגלל מאבק תקציבי עם המועצה".

המשחק נערך יממה לאחר שממדאני התעמת עם המראיין אנדרו רוס סורקין בוועידת הניו יורק טיימס, סביב התבטאויותיו על טבח 7 באוקטובר. סורקין שאל מדוע שילב גינוי של ישראל בהודעתו ליום השנה לטבח. ממדאני טען כי ממשלת ישראל "מבצעת רצח עם בפלסטינים", והגדיר את טבח 7 באוקטובר "פשע מלחמה נורא".