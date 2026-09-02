משטרת הולנד עצרה 35 חשודים – אזרחי כמה מדינות, בהן אלג'יריה – בעקבות תקרית ירי חריגה שאירעה אתמול, ושבה קבוצה גדולה של רעולי פנים פשטה על בית בכפר מנומנם במזרח המדינה ופתחה באש לעברו. מהירי נהרג מאבטח בן 51, ושניים מהשוטרים שהוזעקו למקום נקלעו לאש צולבת ונפצעו גם הם. האירוע, שתועד במצלמות אבטחה, נקשר למלחמות הסמים בעולם התחתון המשגשג של הולנד, ובממשלה כינו אותו "אירוע חסר תקדים", במיוחד בגלל שיתוף הפעולה הבינלאומי בין החשודים במעורבות בו.

בשליחותו של "יוס השמן"? רעולי הפנים פושטים על הכפר ההולנדי





תקרית הירי התרחשה אתמול בסביבות 4:00 לפנות בוקר בכפר אוברסלט, כ-135 קילומטרים דרומית-מזרחית לאמסטרדם. במצלמות אבטחה מאותה שעה נראה "קומנדו בינלאומי" של עשרות רעולי פנים, בהם אזרחי הולנד, בלגיה, צרפת ואלג'יריה, צועד בכפר, כשחבריו נושאים כלי נשק וכובע גרב מסתיר את פניהם. בהמשך הם תועדו נמלטים בעקבות מה שנראה כירי.

לפי הדיווחים בהולנד, רעולי הפנים שתועדו בסרטונים קשורים לברון הסמים יוס ליידקרס, אחד מסוחרי הקוקאין הגדולים בעולם כיום, המוכר בכינוי "יוס השמן". הבית שעליו ניסו להסתער, ושכבר היה יעד לתקיפה כלשהי בשנה שעברה, שייך לאדם שבעצמו היה מעורב בעבר בייבוא קוקאין, ודווח כי לאחרונה הוא קיבל סרטון שבו איימו עליו רעולי פנים שבני משפחתו וחבריו יירצחו אם משלוח קוקאין ענקי כלשהו שאותו הבריח ליידקרס, במשקל של מאות קילוגרמים, לא יוחזר.

גלריה ברון הסמים יוס ליידקרס, המכונה "יוס השמן". המבצע ללכידתו בוטל ברגע האחרון

כשהאש נפתחה לעבר הבית אתמול ברח בנו של בעל הנכס בתחתונים דרך הדלת האחורית כשהוא נושא את ילדיו, ועם הגעת המשטרה נמלטו התוקפים לשדות הסמוכים. שעות אחר כך עוד נדרשו תושבי הכפר להישאר בבתיהם, בשל החשש שחמושים מסתובבים באזור. לפי המשטרה החשודים נלכדו במוקדים שונים, בהם כבישים מהירים ותחנת הרכבת של ניימכן. שמונה מהנמלטים נתפסו בשדה תירס. המשטרה גם תפסה כלי נשק רבים. ראש המועצה המקומית יורי מינסס אמר כי האירוע היכה את הכפר בהלם, ומפקדת המשטרה הלאומית יאני קנול ושר המשפטים דייוויד ואן ויל הגדירו את התקרית "חסרת תקדים" בהיסטוריה של הולנד.

הולנד התבססה במרוצת השנים כיעד מרכזי של סחר בקוקאין: הסם מגיע לנמלים גדולים וקטנים ברחבי המדינה, והמצב הזה יצר עולם תחתון שנעשה אלים יותר ויותר. כנופיות פשע הפועלות במדינה משמשות גם כיצרניות מרכזיות של סמים סינתטיים.

פשיטת החמושים על הכפר ההולנדי. תושבים העידו: "בובה ישבה מונחת חודשים מול הבית"

מתוך סרטון האיומים שנשלח ליעד המתקפה. "נרצח את המשפחה והחברים שלך"

שם מרכזי במלחמות הקוקאין ההולנדיות הוא אותו יוס ליידקרס, שככל הנראה אליו קשורים התוקפים מאתמול. ליידקרס, יליד הולנד בן 35, מקיים קשרים הדוקים עם רשתות סמים ברחבי העולם, ונידון במולדתו ובבלגיה ליותר מ-100 שנות מאסר ולקנס של 95 מיליון אירו בגין סחר בסמים. השלטונות בשתי המדינות מתקשות לשים עליו את ידיהם, משום שבשלוש השנים האחרונות הוא מתגורר במדינת סיירה לאון שבאפריקה וזוכה שם למקלט. לפי דיווחים הוא מנהל מערכת יחסים עם בתו של הנשיא המקומי, יוליוס מאדה ביו, ולשניים אף נולד ילד.

ליידקרס, שאחרי מעברו לסיירה לאון אימץ כנראה את השם הבדוי "עומר שריף", מתגורר במתחם וילות יוקרתי על קו החוף, ומנהל חיי מותרות תוך שהוא זוכה לאבטחה צמודה ושירות לימוזינות. סיירה לאון היא כיום חוליה מרכזית בסחר הסמים הבינלאומי בין דרום אמריקה לאירופה, והולנד עושה מאמצים כבירים להביא להוצאת ליידקרס ממנה. בחודש שעבר נחשף כי כוחות מיוחדים הולנדיים תכננו ללכוד אותו בחודש מאי השנה במים בינלאומיים כשנודע להם שהוא מתכנן לצאת באופן נדיר מסיירה לאון לחוף השנהב השכנה, אך המבצע הסודי בוטל ברגע האחרון מסיבה שאינה ידועה.

נשיא סיירה ליאון יוליס מאדה ביו. הולנד מנסה להוציא את ליידקרס מארצו ( צילום: AFP )

המאמץ ללכוד את "יוס השמן" תפס תאוצה באביב האחרון, אחרי שספרד תפסה משלוח של 30 טונות קוקאין – התפיסה הבודדת הגדולה ביותר של הסם בהיסטוריה. את המשלוח הזה, שהועבר בספינה מפריטאון בירת סיירה לאון, ארגן לפי המשטרה ליידקרס עצמו. הספינה, שנשאה את דגל איי קומורו, הייתה אמורה לפגוש בלב ים סירות מהירות קטנות שיעבירו ממנה את הסמים לחופי ספרד.

אמש, שעות ארוכות אחרי הירי, הוסר העוצר מעל אוברסלט, אבל גם היום עוד נראו עשרות שוטרים עורכים חיפושים בשדות שליד הכפר ובשיחים הסמוכים להם, תוך שרחפן חג מעליהם. לא ברור מה בדיוק המשטרה מחפשת, אך היא ממשיכה לקרוא לציבור ליצור איתה קשר במקרה של היתקלות באדם חשוד.