רס"ב נידא דאהר, שוטר קהילתי במורדות החרמון כמעט שילם בחייו כשניסה להחזיר טלפון גנוב לבעליו החוקיים ונפל קורבן למפעיל בובקאט, שניסה לדרוס אותו. כך עולה מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד רביע בן זהוה, בן 51 ממג'דל שמס, בגין חבלה בכוונה מחמירה.

דאהר העיד: "ב-25 באוגוסט הגיע דיווח לתחנת גולן על גניבת טלפון נייד מתושב הגולן. הפנו את בעל הטלפון אליי ונפגשנו, ולאחר שיחה בינינו קבענו להיפגש ליד המיקום שבו איתרנו את הטלפון. המתלונן החנה את הרכב ליד היישוב שעל שבגולן ועלינו יחד עם הניידת, נסענו לכיוון הטלפון הגנוב ואז זיהינו בובקאט שעובד שם. הקורבן מיד זיהה את החשוד כי הוא מכיר אותו וחבר שלו, והיה בביתו חמישה ימים לפני הגניבה".

גלריה הזירה ברמת הגולן ( צילום: תיעוד מבצעי מחוז צפון )

דאהר: "ניצלתי בנס" ( צילום: תיעוד מבצעי מחוז צפון )

"ביקשתי שיישאר בניידת, ניגשתי לבובקאט ואמרתי לו 'בוקר טוב רביע, כמה טלפונים יש לך?', ומיד הוא הסתיר שני טלפונים מתחת לרגליים, נתן לי דחיפה אחורה והפיל אותי על הכף של הבובקאט", נזכר. "אני קמתי והוא הניע את הבובקאט, הרים את הכף והעיף אותי למרחק של כמה מטרים. כתוצאה מכך נפגעתי בצלעות, בברך ובאגן".

בהמשך אמר: "הוא ניסה שוב להתקרב אליי עם הבובקאט במטרה לדרוס אותי, אבל למזלי היה שם צינור שעצר אותו, ואז ביצעתי שתי יריות באוויר והוא נרתע והתחיל לברוח עם הבובקאט. הוא כנראה זיהה את הקורבן והתחיל לנסוע במהירות לכיוון הניידת, פגע בה, הרים אותה באוויר וזרק אותה לצד, כשהחבר שלו בתוכה. המשכתי בריצה לכיוונו על מנת שלא יפגע בי שוב, שלפתי אקדח והוא הרים ידיים. ביקשתי שיעצור והוא דומם את הבובקאט, ורק אז הסגיר את עצמו".

לדברי דאהר, "זה היה סרט אימה לכל דבר. אני שוטר 18 שנים וזו פעם ראשונה שמנסים להרוג אותי עם בובקאט, אני בתחושה שרק בנס ניצלתי. כשהוא נסע לכיווני עם הבובקאט היו לי מחשבות רעות בתור אבא - יש לי שלוש בנות, ואמרתי לעצמי שזה הסוף שלי. כבר חשבתי שהולכות להיות שלוש בנות יתומות, ברוך השם הוא לא הצליח. למרות הכאב והפציעה קמתי ונלחמתי עד שהשתלטתי עליו".

דאהר פונה לבית החולים זיו בצפת בניידת טיפול נמרץ וקיבל זריקת מורפיום. עם זאת, הוא ממשיך לסבול מכאבים. "זה אדם מסוכן ואני מצפה מבית המשפט שייתן לו עונש חמור. זה היה תיק פשוט על גניבת טלפון והסתבך לתיק מחוזי חמור. אם הוא היה מחזיר את הטלפון הכול היה נגמר במקום. אני שוטר קהילתי שמחפש לפשר בין אנשים", סיכם.

בעקבות האירוע מואשם בן זהוה, מלבד בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, גם בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, בחבלה במזיד ברכב, בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו ובגניבה. את כתב האישום הגישה עו"ד אסיל אמון קאסם, סגנית בכירה בפרקליטות מחוז הצפון.