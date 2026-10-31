תיעוד קשה עלה הבוקר (שבת) לרשתות חברתיות של דריסת רוכב קורקינט צעיר הלילה בפתח תקווה בניידת פיקוח עירוני שרדפה אחריו. לפי גורם המעורה בפרטים, האירוע החל כמה דקות מוקדם יותר כשקבוצת נערים שרכבה על כמה קורקינטים החלה להתגרות בפקחים, וניסתה לברוח מהם. צפו בתיעוד:
בסרטון נראה אחד הנערים רוכב על הקורקינט כשאחריו דוהרת ניידת כשלפתע הוא בולם בפתאומיות, וניידת הפיקוח פוגעת בו. למרות הפגיעה, כך נראה בתיעוד שעלה לרשת, נהג הניידת לא עצר להגיש לנער עזרה, אלא המשיך בנסיעתו. הנער שנפצע באורח קל, עזב את המקום בכוחות עצמו על קורקינט אחר. התיעוד פורסם בחשבון הטלגרם של דניאל עמרם.
לפי הגורם המעורה בפרטים, על פי המידע הראשוני, צוות ביטחון עירוני הגיע למקום בשעות הלילה בעקבות התפרעות והפרות סדר במרחב הציבורי. לאחר שהנערים התגרו בצוות, אחד הנערים המשיך ברכיבה בקרבת הניידת וביצע בלימה פתאומית כדי להתריס, ובעקבותיה אירעה הפגיעה.
לפי המידע שנמסר מגורמי המשטרה, הנער מוכר לרשויות וקיימים בעניינו דיווחים קודמים על התנהלות דומה במרחב הציבורי. על פי הדיווח העירוני, הצוות לא נמלט מהמקום. הרכב התקדם מרחק קצר ונשאר באזור, וצוותים עירוניים נוספים הגיעו לזירה.
במשטרת ישראל הסבירו הבוקר כי הדריסה לא נעשתה בידי שוטרים כפי שנרמז בכמה מקומות ברשתות החברתיות והדגישו כי ״בניגוד לנטען בפרסום, המעורבים באירוע אינם שוטרים והרכב המעורב אינו ניידת משטרה״. שוטרי תחנת פתח תקווה פתחו בחקירת האירוע, ומי שתטפל בחקירה היא יחידת בוחני התאונות של מחוז מרכז.
העירייה מסרה בתגובה: "צוות ביטחון עירוני הגיע למקום עקב הפרעה לסדר הציבורי והתנהגות מסוכנת במקום. צוות הביטחון לא נמלט מהמקום, וכוחות עירוניים נוספים הגיעו למקום בעקבות האירוע. נסיבות המקרה נבדקות".