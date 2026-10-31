בסרטון נראה אחד הנערים רוכב על הקורקינט כשאחריו דוהרת ניידת כשלפתע הוא בולם בפתאומיות, וניידת הפיקוח פוגעת בו. למרות הפגיעה, כך נראה בתיעוד שעלה לרשת, נהג הניידת לא עצר להגיש לנער עזרה, אלא המשיך בנסיעתו. הנער שנפצע באורח קל, עזב את המקום בכוחות עצמו על קורקינט אחר. התיעוד פורסם בחשבון הטלגרם של דניאל עמרם.