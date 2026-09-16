סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי "המדיניות שלנו במזרח התיכון לא יכולה להיות כפופה לישראל". ואנס, שאמר באותה נשמה כי המדיניות האמריקנית באירופה לא יכולה להיות כפופה לנאט"ו, הדגיש: "אנחנו הולכים לעבוד עם אנשים כשאנחנו עובדים איתם, אנחנו הולכים לא להסכים איתם כשאנחנו לא מסכימים, ונדחוף את האינטרסים של ארה"ב. זו הדרך היחידה לנהל מדיניות חוץ רציונלית".