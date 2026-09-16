סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי "המדיניות שלנו במזרח התיכון לא יכולה להיות כפופה לישראל". ואנס, שאמר באותה נשמה כי המדיניות האמריקנית באירופה לא יכולה להיות כפופה לנאט"ו, הדגיש: "אנחנו הולכים לעבוד עם אנשים כשאנחנו עובדים איתם, אנחנו הולכים לא להסכים איתם כשאנחנו לא מסכימים, ונדחוף את האינטרסים של ארה"ב. זו הדרך היחידה לנהל מדיניות חוץ רציונלית".
ואנס אמר גם כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הוא הנשיא היחיד ב-40 השנים האחרונות שפעל בניגוד לעמדתה של ישראל. "מובן מאליו שישראל היא שותפה חשובה בכל הנוגע לטכנולוגיה צבאית ושיתוף מודיעיני, אבל גם קורה לפעמים שארה"ב לא תמיד מסכימה עם ישראל", אמר, בצל הביקורת בארצו על כך שטראמפ כביכול פתח במלחמה עם איראן בלחץ של ישראל.
לדבריו, "אני חושב, למען האמת, שיותר מכל נשיא ב-40 השנים האחרונות, טראמפ הראה נכונות של ממש ללכת בדרך נפרדת מזו של נתניהו כשהוא מרגיש שהאינטרסים של העם האמריקני שונים מהאינטרסים של ממשלת ישראל".
ואנס הוסיף כי "אני מוצא את זה קצת אירוני שיש דמוקרטים שמבקרים את טראמפ על מערכת היחסים שלו עם ביבי, בזמן שהוא הנשיא היחיד ב-40 השנים האחרונות שהיה מוכן לומר: 'אתם יודעים מה, ביבי הוא שותף טוב, אבל לביבי ולי יש גם דעה שונה בנושא הזה'".