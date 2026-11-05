חקירה ראשונית העלתה כי אירוע החשיפה לחומרים מסוכנים התרחש לאחר שעובדת ערבבה בשוגג חומרי ניקוי שיצר תגובה כימית. צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת אגוז, יחד עם לוחמי יחידת הניטור המרחבית, הוזנקו לזירה. עם הגעתם לזירה פעלו לוחמי האש לפינוי מלא ומיידי של כלל התלמידים והצוות מהמוסד החינוכי כדי להבטיח את שלומם.

חקירה ראשונית העלתה כי אירוע החשיפה לחומרים מסוכנים התרחש לאחר שעובדת ערבבה בשוגג חומרי ניקוי שיצר תגובה כימית. צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת אגוז, יחד עם לוחמי יחידת הניטור המרחבית, הוזנקו לזירה. עם הגעתם לזירה פעלו לוחמי האש לפינוי מלא ומיידי של כלל התלמידים והצוות מהמוסד החינוכי כדי להבטיח את שלומם.

חקירה ראשונית העלתה כי אירוע החשיפה לחומרים מסוכנים התרחש לאחר שעובדת ערבבה בשוגג חומרי ניקוי שיצר תגובה כימית. צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת אגוז, יחד עם לוחמי יחידת הניטור המרחבית, הוזנקו לזירה. עם הגעתם לזירה פעלו לוחמי האש לפינוי מלא ומיידי של כלל התלמידים והצוות מהמוסד החינוכי כדי להבטיח את שלומם.