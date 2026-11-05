25 ילדים ואנשי צוות נזקקו הבוקר (חמישי) לטיפול רפואי לאחר שחשו ברע בעקבות שאיפת חומרי ניקוי במוסד חינוכי בשכונת שועפט במזרח ירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנפגעים, ופינו לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק בבירה ילד בן 10 במצב בינוני ו-24 נפגעים במצב קל.
חקירה ראשונית העלתה כי אירוע החשיפה לחומרים מסוכנים התרחש לאחר שעובדת ערבבה בשוגג חומרי ניקוי שיצר תגובה כימית. צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת אגוז, יחד עם לוחמי יחידת הניטור המרחבית, הוזנקו לזירה. עם הגעתם לזירה פעלו לוחמי האש לפינוי מלא ומיידי של כלל התלמידים והצוות מהמוסד החינוכי כדי להבטיח את שלומם.
סגן טפסר יוסף עמרנה, מפקד תחנת אגוז והאירוע, סיפר: "מדובר באירוע מורכב עם מעורבות של חומרים מסוכנים. בשלב זה העברנו הנחיות למשטרה בדבר סגירת המוסד החינוכי עד למחר לצורך ביצוע בדיקות סביבתיות נוספות. לוחמי האש ביצעו ניטור מקיף במבנה ונכון לעכשיו לא זוהו ערכים מסוכנים. עם זאת, על-מנת להשיב את בית הספר לשגרה בטוחה יידרשו בדיקות משלימות".