ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, ובכך השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. "מדובר בתשתית טרור אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, במימון ובתכנון איראני", נמסר. "תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לכיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר - מעל ומתחת לקרקע. ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון - וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו ייענה בעוצמה".