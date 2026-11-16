דני גרינברג, מי שהיה "המקור המודיעיני" של המשטרה בפרשת מעצרי פעילי רע"מ ביום הבחירות, הכחיש בתוקף בשיחה עם ynet ששתל מידע כוזב במשטרה או שהיה שותף למבצע עוקץ שתוכנן בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, ערב הבחירות פנה אליו חבר כנסת מהרשימה המשותפת, שעמו היו לו קשרים במסגרת עבודתו הקודמת במשרד רה"מ. אותו חבר כנסת, לטענתו, מסר לו מידע על "מיליוני שקלים רבים" המוזרמים כדי לסייע לפעילות רע"מ בדרום הארץ. בהמשך, לדבריו, העביר לו חבר הכנסת גם שמות מדויקים. ראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, היה זה שהתקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על הפעילים. גרינברג טען גם כי פגישתו עם נתניהו ונורדן, כשבועיים לפני הבחירות, הייתה מקרית בעיקרה.