צרפת שוב תפרוס 70 אלף שוטרים כדי להתמודד עם המהומות שצפויות לפרוץ היום (שבת) במסגרת גל המחאות האחרון. הפרות הסדר הנרחבות החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים.

צרפת שוב תפרוס 70 אלף שוטרים כדי להתמודד עם המהומות שצפויות לפרוץ היום (שבת) במסגרת גל המחאות האחרון. הפרות הסדר הנרחבות החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים.

צרפת שוב תפרוס 70 אלף שוטרים כדי להתמודד עם המהומות שצפויות לפרוץ היום (שבת) במסגרת גל המחאות האחרון. הפרות הסדר הנרחבות החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים.

ההפגנות שיתקיימו ברחבי המדינה בליל כל הקדושים, נערכות שבועיים לאחר שמהומות ומעשי ביזה תפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת. שר הפנים לורן נונייז הבטיח שתרחיש דומה לא יחזור על עצמו.

ההפגנות שיתקיימו ברחבי המדינה בליל כל הקדושים, נערכות שבועיים לאחר שמהומות ומעשי ביזה תפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת. שר הפנים לורן נונייז הבטיח שתרחיש דומה לא יחזור על עצמו.

ההפגנות שיתקיימו ברחבי המדינה בליל כל הקדושים, נערכות שבועיים לאחר שמהומות ומעשי ביזה תפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת. שר הפנים לורן נונייז הבטיח שתרחיש דומה לא יחזור על עצמו.

הרשויות ערוכות גם לאפשרות שפורעים ישתמשו במסכות ליל כל הקדושים כדי להסתיר את זהותם. נונייז ציין כי החוק הקיים כבר מאפשר למשטרה לאסור על כיסוי פנים כשנשקפת סכנה לסדר הציבורי.

הרשויות ערוכות גם לאפשרות שפורעים ישתמשו במסכות ליל כל הקדושים כדי להסתיר את זהותם. נונייז ציין כי החוק הקיים כבר מאפשר למשטרה לאסור על כיסוי פנים כשנשקפת סכנה לסדר הציבורי.

הרשויות ערוכות גם לאפשרות שפורעים ישתמשו במסכות ליל כל הקדושים כדי להסתיר את זהותם. נונייז ציין כי החוק הקיים כבר מאפשר למשטרה לאסור על כיסוי פנים כשנשקפת סכנה לסדר הציבורי.