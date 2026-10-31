צרפת שוב תפרוס 70 אלף שוטרים כדי להתמודד עם המהומות שצפויות לפרוץ היום (שבת) במסגרת גל המחאות האחרון. הפרות הסדר הנרחבות החלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים.
ההפגנות שיתקיימו ברחבי המדינה בליל כל הקדושים, נערכות שבועיים לאחר שמהומות ומעשי ביזה תפסו את כוחות הביטחון בהפתעה והותירו חנויות, מבנים ציבוריים ועסקים תחת נזק כבד בערים ברחבי צרפת. שר הפנים לורן נונייז הבטיח שתרחיש דומה לא יחזור על עצמו.
"כולם מגויסים כדי להבטיח תגובה תקיפה במיוחד לכל בעיה", אמר נונייז במסיבת עיתונאים השבוע, שבה הציג את היערכות כוחות הביטחון ליום שלדבריו טומן בחובו "סיכון גבוה מאוד" להתפרצות מהומות.
הרשויות ערוכות גם לאפשרות שפורעים ישתמשו במסכות ליל כל הקדושים כדי להסתיר את זהותם. נונייז ציין כי החוק הקיים כבר מאפשר למשטרה לאסור על כיסוי פנים כשנשקפת סכנה לסדר הציבורי.
שגרירות ארצות הברית בצרפת המליצה למטיילים להימנע מאזורים שבהם מתוכננות הפגנות או התקהלויות גדולות. המחאות צברו תאוצה בסוף ספטמבר, כשממשלת המיעוט של מקרון פתחה בדיונים על תקציב 2027.
הבטחות הממשלה הצרפתית לערוך רפורמות במערכת החינוך ולהוריד את מחירי הדלק לא הצליחו להרגיע את הזעם ברחובות. "כשהייתי קטן, אמרו לי שהצעירים הם העתיד", אמר אהרון ברטייה דה גרנדרי, תלמיד תיכון בן 15 מפרבר בפריז, שמתכוון להשתתף בסוף השבוע השלישי ברציפות של הפגנות. "אם לנו, בתור העתיד של צרפת, חסרים המשאבים הדרושים, פירוש הדבר הוא שצרפת תגיע בסופו של דבר לקריסה".
לפי הערכות לשכת המסחר, הנזקים שנגרמו לבתי עסק עולים על מיליארד אירו. הערכות אחרות מדברות על היקף נזק כפול, אם לוקחים בחשבון גם נזק שלא מכוסה בביטוח ואובדן הכנסות.
הממשלה הצרפתית מקדמת בינתיים חוק שנוי במחלוקת, שלפיו מפרי סדר יחויבו לשלם פיצויים של עד 10,000 אירו בגין נזקים שגרמו בעצמם או כאלה שנגרמו בידי קבוצות שאליהן הם משתייכים. ארגוני זכויות אדם ועורכי דין הסבירו שהחוק עלול לפגוע בזכות להפגין במחאה שקטה.
האירועים בצרפת נתנו השראה למחאות בהובלת צעירים ברחבי אירופה, והפגנות מתוכננות להתקיים היום בין היתר ביותר מ-30 ערים בגרמניה.