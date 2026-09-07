השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תקפו ברשת X את בריטניה, לקראת הסנקציות שהיא צפויה להטיל על ישראל. סמוטריץ' קרא "לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב", והוסיף: "לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר". בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה, "כל עוד הכיבוש נמשך". לדבריו, "הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטינאי כבוש".