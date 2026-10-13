שבועיים בדיוק לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) לסיור בקו התפר בשומרון - ושם שוב הזהיר מ"היפוך קנים". לדבריו, יש התרעות באזור. "האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות", אמר. "אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים".

נתניהו בקו התפר ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )





כבר לפני חודש וחצי נשמע המושג "היפוך קנים" יותר ויותר בישראל. זה החל ב דיון בפיקוד המרכז שבו התקיל נתניהו את הרמטכ"ל בשאלה מה יקרה במצב כזה - בזמן שאנשי הפיקוד הציגו את תמונת המצב סביב ההתפרעויות של המתנחלים הקיצונים והנזק שנגרם כתוצאה מהם, לצד הצורך בהסטת כוחות.

זה נמשך בהתבטאות של נתניהו על כך בריאיון, ומתחבר להתבטאויות עבר שלו, וגם של שרי ממשלתו. בצה"ל הבהירו אז כי התרחיש הזה מוכר, תורגל - ובפועל, בכלל אין ידיעה שמלמדת על תוכנית כזו. לצד זאת, הסבירו קצינים בכירים כי גזרת יהודה ושומרון "יוצאת משליטה", וגורמי ביטחון התריעו בפני הדרג המדיני כי היא "על סף התפוצצות" לנוכח ריבוי אירועי הפשיעה הלאומנית של פורעים קיצוניים.

נתניהו ביקר היום בקו התפר עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש המל״ל ומפקד פיקוד המרכז. מלשכת רה"מ נמסר כי מפקדי צה״ל, שב״כ ומג״ב הציגו בפני ראש הממשלה את "מאמצי ההגנה על יישובי קו התפר ואת מאמצי הסיכול המשמעותיים שנעשים בכפרים יום וליל למעצר מחבלים, החרמת אמצעי לחימה וטיפול בכל איום שיכול להשקף מהם".

סמוך לטולכרם, אמר נתניהו: "צה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה (של היפוך קנים, א"א), לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר, בכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ-104, והרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל״.