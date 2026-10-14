מהנדס סעודי בחברת OpenAI נעצר והואשם בהטמנה בחשאי של מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה. מכשיר ההקלטה אותר מוסתר בתוך נייר טואלט, מחובר ליציאת USB בטלוויזיה בחדר ישיבות של ההנהלה הבכירה.

המהנדס הסעודי, בשם עבד אל-רחמן אלפוזאן, נעצר ביום שישי האחרון. החברה התלוננה כי איתרה מכשיר הקלטה מתוחכם באחד ממשרדיה, והתלונה הועברה גם ל-FBI. המהנדס פוטר.

"השתמשנו במודלים שלנו כדי להבין מהו המכשיר ומאיפה הגיע. זיהינו שעובד מסוים הטמין אותו כמה ימים לפני כן. העברנו את זה ל-FBI ואנחנו אסירי תודה על מעצרו", אמרו ב-OpenAI. "כרגע אין אינדיקציות שהוא ניגש שלא כדין למודל, לקוד המקור או לנתוני לקוחות".

גלריה מכשיר הציתות שאותר בחדר הישיבות ( צילום: U.S. v. Abdulrahman Alfozan, 3:26-mj-71329 )

התיעוד של אלפוזאן במשרדי החברה ( צילום: U.S. v. Abdulrahman Alfozan, 3:26-mj-71329 )

עדיין לא ברור מה תכנן אלפוזאן לעשות בהקלטות. החברה מסרה כי המכשיר היה מתוחכם ונועד להתחמק מגילוי, תוך שהוא מצויד ביכולות הצפנה מתקדמות. לפי OpenAI, יש ראיות לכך שהעובד תכנן להציב מכשירי האזנה נוספים בחלקים אחרים של בניין המשרדים, במטרה להקליט פגישות.

"הניסיון לכאורה של אזרח סעודי 'לגנוב' שיחות רגישה מ-OpenAI נלקח ברצינות רבה ביותר. גניבת קניין רוחני של טכנולוגיית בינה מלאכותית מהווה איום חמור על ביטחוננו הלאומי", אמר התובע הכללי של ארה"ב טוד בלאנש.

בחדר הישיבות לא הייתה מצלמת אבטחה. אבל מצלמות במשרדי החברה הציגו שאלפוזאן שהה בסמוך לחדר הישיבות כ-12 פעמים בחודש שעבר - אף שהוא כלל לא היה מוסמך לגשת לשם או להשתתף בפגישות שם. בהמשך הכניסה החברה מצלמה לחדר, ושם תועד אלפוזאן מברר מה קורה מאחורי הטלוויזיה.

ימים ספורים לפני מעצרו, השאיר אלפוזאן תיק ללא השגחה בחדר אחר. כשאנשי OpenAI פתחו אותו, נמצאו בו הארנק שלו, תעודה מזהה ומכשיר הקלטה נוסף הדומה לזה שהוצב בחדר הישיבות.