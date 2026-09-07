משרד הבריאות עדכן על כלב מגזע מעורב, בגודל בינוני-גדול, בצבע חום עם כתמים לבנים סביב הצוואר והחוטם, שנמצא נגוע בכלבת ביישוב בית אריה, ברחובות הזית ותירוש. תשעה אנשים נחשפו לכלב הנגוע. בנוסף, כלבה מגזע כנעני, בגודל בינוני-גדול, בצבע לבן עם כתמים חומים, נמצאה נגועה בכלבת ביישוב עלי. שני אנשים נחשפו לכלבה. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט באזור האירוע, לפנות ללשכת הבריאות. המקרה של חשיפה לכלב הנגוע בכלבת ביישוב בית אריה - בין 22 באוגוסט לעד 5 בספטמבר. המקרה של חשיפה לכלבה הנגועה בכלבת ביישוב עלי – 1 עד 5 בספטמבר כולל. בשני המקרים יש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה, טלפון 08-9181202.