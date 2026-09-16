שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה ושגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ בניו יורק. סער מסר כי "בפסגה המשולשת חזרו והתחייבו שלוש המדינות על שורה של צעדים לשדרוג יחסי ישראל - מרוקו, שכוללים בין היתר, שדרוג היחסים הדיפלומטיים בין ישראל ומרוקו, העלאת דרג הנציגויות בשתי המדינות לשגרירויות ומינוי שגרירים". לדבריו, ישראל ומרוקו הסכימו להשלים עד סוף שנת 2026 הסכמים בדבר הגנה על השקעות ומניעת כפל מס, שיקלו על השקעות הדדיות ויסייעו בקידום הקשרים הכלכליים והעסקיים בין העמים והמדינות. כמו כן, סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו וקיום ביקורים הדדיים רמי דרג.