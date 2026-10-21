בטמפה שבפלורידה בארה"ב נפתחו אתמול (שלישי) פגישות צבאיות משולשות, בין ארה"ב, לבנון וישראל, שצפויות להימשך עד יום חמישי. מדובר בפגישות צבאיות בלבד, שאינן נחשבות לסבב נוסף של משא ומתן מדיני ישיר. נשיא לבנון ג'וזף עאון התייחס לפגישות בשבת האחרונה: "משלחת צבאית לבנונית תשתתף במטרה להציג את דרישות לבנון להפסקת ההסלמה הישראלית, מתוך תקווה להגיע לתוצאות התואמות את הסכם המסגרת".

ציפיות נמוכות בביירות

הדיווחים בימים שקדמו לפגישות לא צפו התפתחויות משמעותיות בהן. באחד הדיווחים הלבנוניים אתמול נמסר כי "מקורות רשמיים לא מראים סימני אופטימיות בנוגע לסבב המשא ומתן בטמפה". צוטט גורם בכיר שמסר כי "ארה"ב, כידוע, כפתה את הסבב הזה, וזה לא יותר מניסיון לומר שתהליך המשא ומתן עדיין נמשך, גם אם לא הניב תוצאות".

גלריה לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הוא הוסיף: "סבב זה מגיע ב'זמן מת' בהתחשב בכך שהבחירות בישראל במרחק שבוע בלבד. לא ניתן להסתמך על כך שישראל, שלא הציעה דבר ללבנון מחתימת הסכם המסגרת, תציע משהו, בין אם השבוע או בכל זמן אחר כך, בנוגע להפסקת אש או להרחבת היקף אזורי הפיילוט. העיקרון המרכזי בו דבקים בישראל, בממסד הפוליטי והביטחוני, הוא המשך התוקפנות נגד לבנון ואי נסיגה מהאזור שמדרום לנהר הליטני. הם מצהירים על כך בבירור".

כבר ב-13 בחודש דיווח ערוץ אל-חדת' הסעודי, מפי מקור לבנוני, כי אין ציפיות רבות מהפגישה בטמפה. נטען: "ישראל לא משתפת פעולה עם מנגנון האימות, הכולל את ארה"ב. ישראל מעוניינת בחדר מבצעים ישיר מול צבא לבנון לצורך אימות המצב באזורי הפיילוט, גם אחרי פריסת צבא לבנון באזורי הפיילוט. וושינגטון מבינה את החשש של ביירות מדרישותיה של ישראל".

גינויים משני צדי המתרס

השיח סביב המשא ומתן מתנהל בזמן שצה"ל ממשיך בפעילותו בדרום לבנון נגד חיזבאללה. הפעילות השוטפת גוררת בשבועות האחרונים גינויים שוטפים מהצד הלבנוני - גם מצד תומכי ופעילי חיזבאללה, שדורשים שינוי במדיניות של הרשויות הלבנוניות, ודורשים את עצירת המשא ומתן הישיר מול ישראל ונסיגה ישראלית מלאה, אך גם מצד בכירים לבנוניים, אלה המזוהים עם הקו המתנגד לפעילות הצבאית של חיזבאללה בלבנון.

"הגיע הזמן שלבנון תזכה למנוחה". הנשיא ג'וזף עאון ורה"מ נואף סלאם

בין מותחי הביקורת נמצאים נשיא לבנון עאון וראש ממשלת לבנון נואף סלאם, שמגנים את התקיפות הישראליות, אך ממשיכים לתמוך בבחירתם במשא ומתן ישיר. עאון מסר השבוע: "ישראל לא עמדה בהסכם המסגרת, והאזור הדרומי ממשיך להיות נתון להפרות יומיומיות. הפעולות האלה לא יביאו לתוצאה חיובית. הן רק יחזקו את דבקותו של העם הלבנוני באדמתו ובזכויותיו. ההפרות האלה גם מעכבות את המדינה הלבנונית מלהשיג את היעדים שהציבה לעצמה. לבנון נותרת מחויבת לפתרון דיפלומטי, למרות הקשיים. הוא כרוך במחיר נמוך בהרבה ממלחמה הרסנית, שאת מחירה משלם העם הלבנוני ובמיוחד תושבי הדרום. הגיע הזמן שלבנון תזכה למנוחה".

החשש מהיום שאחרי יוניפי"ל

בינתיים, בלבנון ובעולם הערבי, עסוקים בניחושים בכל הנוגע לעתיד המצב בדרום המדינה. בעיתון א-שרק אל-אוסט הסעודי ציטטו מקורות מיניסטריאליים, שמסרו כי "המתיחות האזורית והאפשרות להידרדרות המצב עמדו במרכז דיונים שקיימו משלחות שביקרו בלבנון", וכי "לבנון קיבלה עצות מהמשלחות המבקרות, שהזהירו מפני היגררות להרפתקה חדשה".

עוד נמסר: "המסרים שהועברו מדגישים כי במקרה של עימות חדש, ישראל לא תהיה מחויבת למגבלות שעליהן הוסכם בעבר". יש לציין כי לבנון עסוקה בימים אלה גם ביום שאחרי סיום משימת יוניפי"ל בדרום לבנון בסוף השנה, כאשר הרשויות הלבנוניות חוששות מוואקום ביטחוני ודורשות ממועצת הביטחון חלופה לכוח. מטעם יוניפי"ל נמסר אתמול כי הם ממשיכים בפעילות בשטח בלבנון, בזמן שמועצת הביטחון בוחנת אפשרויות לשלב שאחרי.

צה"ל מאשים את צבא לבנון

בתוך כל חוסר הוודאות, צבא לבנון, שמתמודד עם משימות רבות בגזרות לבנון השונות ללא הרבה אמצעים, מנסה להציג כלפי חוץ שליטה ועשייה, ולא אהב את הפרסום אתמול מטעם דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה. בהודעה מטעמה נכתב: "לפי ההבנות משנת 2024, שעל בסיסן פעלו ישראל ולבנון עד מבצע 'שאגת הארי', על צבא לבנון הוטלה האחריות לפעול נגד נוכחותם של אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון.

"אתם לא מסוגלים? אנחנו נדאג לזה". ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

"אחריות זו לא מומשה כנדרש, מה שאפשר לחיזבאללה להמשיך להתבסס, להתחמש ולבנות תשתיות צבאיות במרחב", הבהירה ואויה. "נותר פער משמעותי בין ההצהרות לבין המציאות בשטח והמהלך לא הביא לפירוק יכולותיו הצבאיות של ארגון או למניעת המשך פעילותו והתעצמותו".

עוד נמסר: "בחודש דצמבר 2025 הועבר לטיפול צבא לבנון, דרך המנגנון האמריקני, נכס צבאי במרחב כפרא שבדרום לבנון, ששימש את חיזבאללה לאחסון אמצעי לחימה, ובהמשך צבא לבנון הצהיר כי הנכס טופל. כמה חודשים לאחר ההצהרה, במעקב, התגלה כי חיזבאללה המשיך לפעול בו ואף לפנות אמצעי לחימה וציוד צבאי בעצמו כדי לשמר אותם כחלק מיכולות הארגון. מספר חודשים אחרי שצבא לבנון כבר הצהיר על הטיפול בנכס, לחיזבאללה הייתה האפשרות להשתמש בו לצרכיו".

להודעת דוברת צה"ל בערבית צורף תיעוד שנמסר כי הוא של פעילי חיזבאללה מעמיסים על גבי משאית אמצעי לחימה שהוחזקו בתוך הנכס, בניסיון לפנות את האמל"ח מהמקום ולשמר אותו. עוד נמסר מדו"צ: "אחרי זיהוי הפעילות, כוחות צה"ל תקפו והשמידו את המשאית. זוהו מקרים בהם גורמים מתוך צבא לבנון תיאמו עם חיזבאללה פעילות אכיפה, מה שאפשר לחיזבאללה היערכות מוקדמת לפינוי ולהעברת אמצעי לחימה מהמרחב".

תיעוד מתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה ( צילום: דובר צה"ל )





בצה"ל הבהירו כי "צבא לבנון נושא באחריות לוודא ביצוע מלא ויסודי של כל המשימות שהוטלו עליו. צה"ל מצפה מצבא לבנון לפעול באופן נחוש ואפקטיבי יותר למימוש אחריותו ולמניעת נוכחותם של אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון". עוד הוסיפו מטעם צה"ל כי "צה"ל ואגף המודיעין ממשיכים לעקוב אחר ניסיונות חיזבאללה לשקם את יכולותיו ולהתעצם, ולא יאפשרו כל הפרה המהווה איום על מדינת ישראל ואזרחיה".

צבא לבנון: "טענות שקריות"

צבא לבנון הגיב להאשמות. בהודעה רשמית שמסר הערב, אמר כי טענות צה"ל שקריות ומטילות ספק ביכולתו של צבא לבנון לבצע את המשימות שהוטלו עליו. "פיקוד הצבא מבהיר כי בדצמבר 2025 החלו יחידות צבאיות לפעול במתקן צבאי בעיירה כפרא, שבנפת בינת ג'ביל, והמשיכו בפעילות עד 16 במרץ. הפעילות במתקן הופסקה והאזור פונה בעקבות בקשה של מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, אחרי איומים ישראליים לתקוף את המקום. צבא לבנון הודיע (אז) כי המשימה לא הושלמה וכי נותר במקום ציוד צבאי ותחמושת".

עוד נמסר מטעם צבא לבנון: "למרות שהצבא (הלבנוני) ביקש שוב ושוב לאפשר את חידוש העבודה, כדי לפנות את המתקן, זה נתקל בסירוב מצד ישראל. בסופו של דבר ב-16 באוגוסט חידשו יחידות צבאיות את המשימה, בתיאום עם מנגנון הפיקוח על הפסקת האש. המשימה הושלמה והמתקן נסגר ב-16 באוקטובר 2026. הסרטון שמציג משאית שנפגעת בתקיפה ישראלית הוא מ-3 ביולי 2026, באזור צור, כשבוע אחרי חתימת הסכם המסגרת".

"צה"ל מטיל ספק ביכולות שלנו". צבא לבנון ( צילום: REUTERS/Zohra Bensemra )

בצבא לבנון הבהירו כי "כל האירועים והפעולות מתועדים מול הוועדה המפקחת על הפסקת האש. עובדה זו מפריכה את הטענות הישראליות. המידע השקרי והפצת השקרים מצד ישראל, הם חלק מניסיון לערער את אמינותו של הצבא (הלבנוני) בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית, וזאת במקביל למשא ומתן המתנהל. פיקוד הצבא שב ומדגיש את מחויבותו המלאה למילוי חובותיו ומטלותיו, בעוד ישראל ממשיכה בתקיפותה ובהפרת ההבנות הקיימות".

נתניהו ללבנון: "כנסו, תטהרו"

השיחות מתקיימות במפקדת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) בטמפה. את ישראל מייצגים שני קצינים בכירים: נספח צה"ל בוושינגטון, אלוף טל פוליטיס, וראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, תת-אלוף עמיחי לוין. המגעים בין ישראל ללבנון תקועים ברובם, אך לאמריקנים היה חשוב לקיים את המפגש הצבאי כדי לשמר את המומנטום. במוקד המחלוקת עומדים שני אזורי הפיילוט שהוגדרו בדרום לבנון. לפי הטענה בישראל, צבא לבנון לא פירק בפועל את חיזבאללה באזורים אלה ולא טיהר אותם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל בתדרוך מה תדרוש ישראל בשיחות השבוע, ואם הוצב לצבא לבנון דדליין לפירוק חיזבאללה מנשקו. "אנחנו נדרוש מהם דבר פשוט", השיב. "בבקשה, צבא לבנון יכול להיכנס. נתנו לכם שני אזורי ניסיון, 'פיילוט זון'. כנסו, תטהרו. אתם מסוגלים? טוב. אתם לא מסוגלים? אנחנו נדאג לזה". הוא הוסיף: "אנחנו לא נותנים לאיומים האלה להצטבר. אנחנו לא פועלים רק על הקו: אם מנסים לתקוף אותנו, אנחנו יוצאים אליהם ופוגעים. אבל אתם רוצים להוכיח אחרת? אדרבה, תוכיחו. לצערי, עד לרגע זה – לא".