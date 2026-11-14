יו"ר ישר גדי איזנקוט מסר בעקבות הפנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שייפגש איתו לטובת משא ומתן על הקמת ממשלת אחדות: "הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו.

"היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד. אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר. ניסיון יפה, אבל הטריקים האלו לא עובדים עליי. וגם לא על אזרחי ישראל.

"למען הסר ספק, גם נתניהו יודע שהתנאים להצטרפות לממשלת חירום בראשותי הם הכרה בעקרונות שהתוותי ופרידה מהקיצוניים. בסופו של דבר, אחרי כל הנאומים וההצהרות, נשארת האמת: נתניהו מודע להפסדו בבחירות. הוא מודע לכך שיש רוב מוחלט נגדו באזרחי ישראל וכנסת ישראל, והוא יודע שקום תקום ממשלה חדשה וטובה. לכן, הוא בקרב בלימה שמטרתו הערמת קשיים על הקמתה של ממשלה חדשה וסיכול החלפת יו״ר הכנסת.

"המבחן הקרוב של הליכוד והציונות הדתית הוא ביום שלישי הקרוב, בו יתקיימו הבחירות למינויו של מועמד מפלגות השינוי והתיקון, ח״כ מתן כהנא. אם אכן פניהם לשותפות פוליטית אמיתית, כפי שטוענים, הם נדרשים לאפשר את קיומו של הליך דמוקרטי תקין בזמנו, ולהנחות את חברי הכנסת לתמוך במינויו של אלוף-משנה במיל׳, מפקד טייסת ולוחם סיירת מטכ״ל לשעבר, מתן כהנא, לתפקיד יושב ראש הכנסת.