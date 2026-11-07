נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שישי לשבת) למצור על איראן ואמר כי "אנחנו מדברים עם האיראנים, נראה איך זה יצא". בצל הדיווחים על תקיפות אמריקניות נגד יעדים של הרפובליקה האיסלאמית, טראמפ אישר כי צבא ארה"ב תקף שוב באיראן, לראשונה מאז התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע, אך טען כי מדובר ב"פעולה מינורית".

לדבריו, בתקיפה שבוצעה אמש שהושמדה מערכת הגנה אווירית שהאיראנים הקימו. "הם בנו מתקן נ"מ קטן, וחיסלנו אותו בתוך 15 דקות, אולי חמש", אמר.

בין "השמדה" ל"סיום מלחמה". הרטוריקה המשתנה של טראמפ ( צילום: Mandel Ngan/AFP )

הכישלון בבחירות, במסגרתו איבדו הרפובליקנים את השליטה בשני בתי הקונגרס, נבע בין היתר מחוסר שביעות רצון בקרב הבוחרים האמריקנים מהאופן שבו ניהל טראמפ את המלחמה מול איראן ומעליית מחירי הדלק; עליית מחירים זו היא תוצר לוואי של המלחמה, שהשפיעה כמעט על כל מגזר בכלכלה העולמית.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס אף כתב ברשת X כי הסיבה המרכזית להפסד הצורם של הרפובליקנים בבחירות האמצע היא המלחמה באיראן - וטראמפ אמר שהוא "צודק", אך התעקש כי הוא לא מצטער על המערכה מול איראן. בימים שחלפו מאז התבוסה הקשה של הרפובליקנים, טראמפ נע בין איומים "להשמיד" את איראן לבין רמיזות לכך שסיום המלחמה קרוב.

אתמול שני גורמים במזרח התיכון מסרו לרויטרס כי איראן בוחנת הצעות שהוגשו על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת ראשית, במטרה לגשר על הפערים מול ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. עם זאת, אחד הגורמים הדגיש כי האיראנים, לפחות בשלב זה, עדיין אינם מוכנים להיכנס למשא ומתן עם ממשל טראמפ בנוגע לפעילותם הגרעינית, כל עוד וושינגטון לא תסכים למספר תנאי יסוד שאיראן דורשת לכלול בכל הסכם הפסקת אש.

טראמפ על הצהרת ואנס: הוא צודק, אבל המלחמה הייתה שווה את זה





Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above. Submit a tip: https://t.co/A8uRQJSosj — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

המחלוקות עם איראן סביב תוכנית הגרעין שלה נותרו הסוגיה הסבוכה ביותר במשא ומתן בין הצדדים. טראמפ מתעקש כי יש לפתור אותן כחלק מכל הסכם שנועד להביא לסיום המלחמה, הנמשכת כבר למעלה משמונה חודשים. אתמול דווח ב"בלומברג" כי ארה"ב ואיראן מתקרבות לפריצת דרך אפשרית, ולפי דיפלומט הבקיא בפרטי השיחות, טהרן מגלה נכונות לדון בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין שלה, שעד כה לא הייתה מוכנה לדון בהן.

לדברי אותו דיפלומט, איראן בוחנת הצעות הנוגעות לפעילות הגרעינית שלה, שהוצגו בפניה על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת הראשית בשיחות. כל ויתור בנושא זה עשוי להוביל להתקדמות משמעותית במשא ומתן, שנמצא בקיפאון מאז קריסת מזכר ההבנות שהושג בחודש יוני.

במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), הודיע ​​בפוסט שפורסם ברשת החברתית X ביום שישי בשעות הערב המאוחרות, כי ארצות הברית מציעה פרס של עד 20 מיליון דולרים ואף "כרטיס יציאה" - כלומר, העתקת מגורים - תמורת מידע על תוכנית הגרעין האיראנית, לרבות מתקנים, ציוד ומדענים המעורבים בה. לפי ההודעה, "ארגון 'Rewards for Justice' מציע פרס של עד 20 מיליון דולר ואפשרות להעתקה מחדש עבור מידע על תוכנית הגרעין של איראן".