בית משפט ב צרפת גזר שמונה שנות מאסר על ראש משפחת פשע שפעלה בפריז, ובמשך עשרות שנים שלחה ילדים ובני נוער לכייס תיירים ועוברי אורח באתרים מרכזיים בבירה, בעיקר בפארק השעשועים דיסנילנד ובתחנות הרכבת התחתית. ממסעות הגניבה היו חוזרים הילדים עם סכום ממוצע של כ-25 אלף אירו ביום.

גלריה הילדים הגיעו לארוב לתיירים בזמן מצעדי הערב. דיסנילנד בפריז ( צילום: AFP )

ראש משפחת הפשע הצוענית-בוסנית, רוברטו חמידוביץ' בן ה-48, עמד לדין לצד כמה מקרוביו, ונוסף על עונש המאסר הוטל עליו קנס בסך 500 אלף אירו. אשתו ליילה נשלחה לשש שנים בכלא וספגה קנס של 300 אלף אירו, ועונשי מאסר של חמש עד שבע שנים נגזרו על חמשת הנאשמים האחרים, בהם שניים מבניהם והאחיין שלהם. עם שחרורם מהכלא יגורשו כולם מצרפת וייאסר עליהם להיכנס למדינה.

שבעת בני משפחת חמידוביץ' שעמדו לדין הורשעו בעיקר בסחר בבני אדם, אחרי שבית המשפט קבע כי הם אילצו ילדים – בעיקר ילדיהם שלהם, אבל גם אחרים – וכן נשים צעירות לגנוב מעוברי אורח. החקירה, שנפתחה בסוף שנת 2022, העלתה כי חוליות הכיוּס שהורכבו מנערות וילדות, חלקן בנות 10 בלבד, הוסעו בקבוצות לנמל התעופה הבינלאומי שארל דה גול או לדיסנילנד בפריז, בעיקר בשעות מצעדי הערב בבפארק, ושם נדרשו לכייס תיירים זרים. לאחר מכן הושבו לפריז כדי למסור לגברים מהמשפחה את השלל מהגניבות, שעמד על כ-25 אלף אירו ביום.

הילדים המבועתים נשלחו גם לארוב ללקוחות סביב מכשירי כספומט, להמתין שאלה יקישו את הקוד הסודי שלהם, ואז לגנוב את כספם ואת ארנקם. אם לא היו מצליחים לגנוב מספיק כסף, הם היו סופגים מכות וכוויות או עוברים התעללות מינית. למשטרה נדרשו לומר שהם בני 12 – שנה מתחת לגיל האחריות הפלילית בצרפת, ולכן נאלצו החוקרים לשחררם שוב ושוב. לפי החשד הכנופייה של משפחת חמידוביץ' הייתה חלק מרשת כייסות בינלאומית שמשתרעת על פני כמה מדינות באירופה, והייתה אחראית לעד 75% ממקרי הגניבה ברכבת התחתית של פריז.

המטרו בפריז. ההערכה: הכנופייה הייתה אחראית לעד 75% מהגניבות שם ( צילום: shutterstock )

התביעה במשפט קבעה כי בעוד הילדים המנוצלים חיו בתנאים קשים ביותר ושוכנו במלונות זולים או בבניינים נטושים ורעועים, הגברים הבוגרים לבית משפחת חמידוביץ' ניהלו חיי מותרות: הם נהגו לפקוד בתי קזינו, מלונות יוקרה ומסעדות גורמה, הצטיידו במכוניות פאר רבות ובתכשיטים יקרים, ונהנו מבגדי מעצבים. רוברטו וליילה חמידוביץ' עצמם צברו לפי התביעה סכום של כשני מיליון אירו, שחלקו הוחבא בחו"ל. בבית המשפט טען רוברטו חמידוביץ' כי הוא בסך הכול סוחר של רכבי יד שנייה המשתכר 2,000 עד 5,000 אירו בחודש, אך טענותיו נדחו.

המשפט שבו הורשעו שבעת הנאשמים הוא משפטם השלישי של בני משפחת חמידוביץ'. במשפט הראשון נגזר ב-2013 מאסר עולם בגין סחר בבני אדם על פהים חמידוביץ', דודו של רוברטו, ובעקבות זאת קיבל רוברטו את השליטה במשפחה. ב-2025 נגזר עונש דומה בגין עבירות זהות על מהמט חמידוביץ'. בעוד שבועות אחדים ייפתח בפריז משפטו של ענף נוסף במשפחה בגין מעשים דומים.

נמל התעופה שארל דה גול. הילדים הכייסים היו מובאים לשם בקבוצות ( צילום: רויטרס )

התביעה במשפט תיארה את משפחת חמידוביץ' כבעלת מבנה משפחתי אפל המתנהל בסגנון ימי הביניים, ובו לילדים, שלא ידעו קרוא וכתוב, לא היה שום סיכוי לצאת ממעגל הפשע: כשבגרו היה מגיע תורם לשעבד את הדור הבא שצמח תחתם ולשלוח אותו לגנוב ברחובות.