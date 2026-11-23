פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד תושב הרשות הפלסטינית (54) בגין עבירות מין בשתי ילדות, בהן בתה של בת זוגו תושבת הצפון - המואשמת גם היא בביצוע מעשים מגונים בבתה יחד איתו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מהפרקליטות נמסר כי לפי כתב האישום, שהגישו עו"ד אלינה קאפמן וסילין מעיוף מפרקליטות מחוז צפון, במהלך שנת 2024 ביצע הנאשם בהזדמנויות רבות מעשים מגונים בבתה בת ה-10 של בת זוגו, שעמה התגורר ושעבורה שימש דמות אב. "חלק מהמעשים בוצעו בנוכחות האם, בהסכמתה ולעיתים אף בעידודה", הודגש. "האם אפשרה את המשך הפגיעה גם כאשר בתה התנגדה למעשים ופנתה אליה לעזרה".

מכתב האישום עולה בנוסף כי "הנאשם אמר לאם בנוכחות בתה כי ברצונו 'לאנוס אותה', והאם אמרה לה: 'אל תתערבי, תני לו לעשות מה שהוא רוצה'. במקרה אחר, לאחר שהנאשם פגע בה לעיני אמה, פנתה אליה הילדה ואמרה: 'ראית בעיניים שלך מה הוא עשה' - אך האם הורתה לה לאפשר לו להמשיך במעשיו".

עוד צוין כי הנאשם נהג באלימות כלפי הילדה וכן נגד אחיה, קטין גם הוא, ואיים לפגוע בהם אם תחשוף את מעשיו. "הנאשמים אף קיימו מעשים מיניים לעיני הילדים ופעלו להניא את הקטינה ממסירת אמת בחקירה. כאשר סיפרה הקטינה על הפגיעה לאדם נוסף, טענה האם כי המעשים נועדו 'לרפא' את בתה והורתה שלא לספר על כך לאיש", נמסר.

הפלסטיני מואשם גם כי ביצע לפני כמה שנים מעשים מגונים רבים בקרובת משפחה נוספת שלו בעת שהייתה קטינה: "הוא נהג כלפיה באלימות, איים עליה כשביקשה לחשוף את המעשים וניסה לשכנעה להיענות לדרישותיו. הפגיעה נמשכה עד שהמעשים נחשפו".

הוא נאשם בין היתר בריבוי עבירות של מעשים מגונים בקטינה בת משפחה, התעללות, תקיפה והדחה בחקירה, בנוסף לשהייה בישראל שלא כדין. בת זוגו מואשמת בריבוי מקרים של מעשים מגונים בקטינה בת משפחה בצוותא, התעללות בקטין או בחסר ישע, הדחה בחקירה ובהלנתו שלא כדין בנסיבות מחמירות.

רס"ר ליזה גולדנברג, חוקרת בכירה במחוז צפון שחקרה את התיק, אמרה ל-ynet כי "זה תיק קשה ומורכב. קשה להבין איך ילדים בגיל הזה עוברים דבר כזה, ועוד על-ידי מי שאמור להגן עליהם. היה לי רגע בחקירה שנשברתי ופרצתי בבכי. הנאשם הזה הרס לילדה את הביטחון ואת החיים, והאמא שהייתה אמורה להגן על בתה לא רק שלא מנעה את המעשים אלא אף עודדה את זה".

עו"ד סואהד אגא, שמייצג את הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית, מסר: "ההליך המשפטי נמצא בשלביו הראשונים, ואנו לומדים עכשיו את חומרי החקירה. מרשי מכחיש את האישומים המיוחסים לו, ונציג את טענותינו בבית המשפט. עד אז חשוב לזכור שעומדת לו חזקת החפות".