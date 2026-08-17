כמעט שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר , השיק אתמול (ראשון) שורד השבי רום ברסלבסקי פודקאסט חדש בשם "ה-8 באוקטובר". בפרק הראשון שלו אירח ברסלבסקי את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר , שאמירותיו עוררו סערה והגיעו לכותרות בכלי תקשורת מובילים בעולם. בין היתר הודהדה בעולם האמירה הבאה: "אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 40-30. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע, יש שם אנשים שהם לא בני חיים. הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים גם. אני נותן להם מחמאה שאני קורא להם אנשים".

דברי בן גביר בפודקאסט של רום ברסלבסקי ( באדיבות - פודקאסט ה -8 באוקטובר מאת רום ברסלבסקי )





בזמן שג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיע לאזור כדי לדרוש את היישום המעשי של המתווה לסיום המלחמה בעזה, בן גביר אמר עוד: "אנחנו צריכים להשתקם בטיפול, בעזרה, בחיבוק של עם ישראל - אבל גם בלהילחם באויבים האלה. אני בדמיוני רואה את כל עזה שלנו. יישובים לא רק בגוש קטיף, בכל עזה, לעודד הגירה כמה שיותר לשלוח אותם לארצותיהם. ואת המחבלים, שום הגירה ושום כלום, אותם להרוג אחד אחד".

בהמשך השיחה הסביר השר לביטחון לאומי כי הוא רוצה שנחיה במדינה בלי לפחד: "אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה שלנו על מלא מלא מלא, אני רוצה שהאויבים שלנו – אלה שמנסים לרצוח אותנו ופוגעים בנו – אנחנו נפגע בהם קודם. הקם להורגך השכם להורגו".

גלריה הכותרת של AP

הכותרת ב"קוריירה דלה סרה"

הדברים של בן גביר צוטטו בכותרות בכלי תקשורת מובילים, ובכללם פייננשל טיימס" הבריטי, סוכנות הידיעות AP, "דר שפיגל" הגרמני ו"קוריירה דלה סרה" האיטלקי. בסוכנות AP, מהגדולות בעולם, נכתב כי הצהרות עבר דומות של השר ושל גורמים ישראלים נוספים זכו לגינויים נרחבים - ואף הוצגו לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג כראיות על כוונה לבצע רצח עם. בכתבה סקרו את פועלו של בן גביר כשר לביטחון לאומי, ותיארו כי הוא "אחד האנשים המשפיעים כיום בישראל". באשר לדבריו של השר בפודקאסט בנוגע להתיישבות בעזה, נכתב כי לטענת עורכי דין בינלאומיים "הגירה המונית של פלסטינים מעזה עלולה להוביל לטיהור אתני".

גם באתר החדשות הבינלאומי "יורו-ניוז" התייחסו לדבריו של בן גביר, כתבו כי הוא קרא לעודד הגירה המונית מרצועת עזה, ושהשר אמר כי הוא רואה בשטח כולו ישראלי. בכתבה צוין כי השר נתפס כקיצוני בממשלה, וכי דעותיו הפכו לפופולריות יותר בקרב ישראלים לאחר טבח 7 באוקטובר, בשל הרטוריקה הנוקשה שלו - הקוראת לדיכוי נרחב יותר של הארגון ולשליטה רבה יותר בעזה.

בכתבה אף צוין כי נאסרה כניסתו של בן גביר ליותר מ-10 מדינות, בהן צרפת, בלגיה, ספרד, בריטניה, קנדה ואוסטרליה, וכי הוא אינו מחזיק בסמכות על הצבא במדינה ואינו יכול להורות על תקיפות בעזה. כמו בסוכנות הידיעות AP, גם ב"יורו-ניוז" ציינו כי לבן גביר שליטה משמעותית על חלקים מרכזיים במנגנוני הביטחון של ישראל, וכתבו: "הוא אחראי על בתי הסוהר במדינה - שבהם כלואים אלפי פלסטינים מעזה ומיהודה ושומרון - וכן על משטרת ישראל".

דיווח בהודו

הדיווח ב"פייננשל טיימס"

ב"דר שפיגל" הגרמני

ב"דר שפיגל" הגרמני צוין כי דברי השר דווחו גם בתקשורת הפלסטינית, ונכתב כי זו אינה הפעם הראשונה שבה הוא קורא לעודד הגירה של תושבי הרצועה מבתיהם – ולקדם התיישבות ישראלית בעזה. לצד זאת, בכתבה צוין כי דבריו מגיעים בתקופה מתוחה באשר לשלב הבא בעזה, בעוד ישראל אמנם צמצמה את תקיפותיה ברצועה – אך דחתה נסיגה מוחלטת לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו.