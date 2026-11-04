בימים האחרונים שוחח נתניהו עם ח"כ מאיר פרוש והח"כ המיועד אליקים שטארק - כשהשניים מוכרים בתוך המפלגה שקיבלה שבעה מנדטים בבחירות כציר הימני. מטרת הפנייה של נתניהו לשניים היא לנסות ולברר את הלך הרוח בתוך יהדות התורה שנציגיה צפויים להגיע לפגישה עם נשיא המדינה מחר (חמישי). בכיר בליכוד אמר בהתייחס לנושא: "השיח סביב ההמלצה אצל הנשיא הוא רק מול יושב הראש יעקב אשר".