בעוד בליכוד מצפים להכרעת יהדות התורה לגבי המשך דרכה באיזו קואליציה תנסה להשתלב - ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה באופן אישי לא רק ליו"ר יעקב אשר, איתו שוחח אתמול, אלא גם ניסה לפתוח בערוץ ישיר עם צירים נוספים במפלגה.
בימים האחרונים שוחח נתניהו עם ח"כ מאיר פרוש והח"כ המיועד אליקים שטארק - כשהשניים מוכרים בתוך המפלגה שקיבלה שבעה מנדטים בבחירות כציר הימני. מטרת הפנייה של נתניהו לשניים היא לנסות ולברר את הלך הרוח בתוך יהדות התורה שנציגיה צפויים להגיע לפגישה עם נשיא המדינה מחר (חמישי). בכיר בליכוד אמר בהתייחס לנושא: "השיח סביב ההמלצה אצל הנשיא הוא רק מול יושב הראש יעקב אשר".
בתוך כך דווח כי נתניהו ניסה לפנות גם ליו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף ויו"ר ש"ס אריה דרעי - שבמקביל ביקש ממועצת חכמי התורה לפרוש מתפקידו. בסבב השיחות בבית הנשיא יהדות התורה לא צפויה לתמוך באיזנקוט או נתניהו אלא לשבת על הגדר.
באגודת ישראל, של יצחק גולדקנופף, נוטים לתמוך באיזנקוט, אם לא באופן אקטיבי אז דרך הימנעות. הסיבה לכך טמונה בחסידות גור, החסידות הגדולה בישראל ששלחה את גולדקנופף לכנסת: נציגיה היו הראשונים לצאת מהממשלה הנוכחית, כשרשמית גולדקנופף התפטר מתפקידו כשר השיכון עוד לפני שיתר הח"כים החרדים עזבו את תפקידיה
בניגוד לאחרים ששמרו על תיאום מסוים עם הקואליציה, גולדקנופף עבר לאופוזיציה מלאה. מבחינתו, נתניהו אכזב ולא בפעם הראשונה, ועל כן העדיפות היא להחליפו כדי לקדם את חוק הפטור מגיוס.