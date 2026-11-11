תינוק בן 11 חודשים, שנעלם עם אביו במדינת דרום קרוליינה שבארצות הברית, נמצא אתמול (שלישי) בחיים לאחר ששהה במשך כ-24 שעות מתחת לאדמה - בתוך כלוב של כלב שנקבר ביער. התינוק, קואה שארפ, חולץ בידי כוחות ההצלה לאחר ששוטרים שמעו אותו בוכה מתחת לאדמה, והוא פונה לבית החולים. אביו, מייקל קומר בן ה-25, נעצר בחשד לעבירות אחרות עוד לפני מציאת בנו, והרשויות בוחנות הגשת אישומים נוספים נגדו.

גלריה התינוק קואה שארפ ואביו מייקל קומר ( Lexington PD/Lexington County Sheriff's Department )

"אלוהים בהחלט טוב אלינו. לפני רגעים אחדים מצאנו את קואה הקטן, בן 11 חודשים, קבור בחיים, נאחז בחיים ובוכה", סיפר בהתרגשות השריף של מחוז לקסינגטון, ג'יי קון, במסיבת עיתונאים. "זה היה הבכי הכי משמח של תינוק שאפשר לשמוע". לדבריו, התינוק נמצא בתוך כלוב מתכת קטן עטוף במגבת, שנקבר בעומק רדוד באזור מיוער סמוך לבית סבו.

הפרשה החלה ביום שני, כשקואה שהה בבית סבתו מצד אביו, פטרישיה קומר. לאחר שאביו מייקל הגיע לבית, יצאה הסבתא לסידורים והשאירה את התינוק בהשגחתו, עד להגעתו של אדם נוסף שהיה אמור לטפל בו. אלא שכאשר אותו אדם הגיע לבית, גילה כי האב והתינוק נעלמו. בני המשפחה דיווחו על היעלמותו של קואה, והרשויות פתחו במבצע חיפושים נרחב שבו השתתפו שוטרים, אנשי כוחות ההצלה וחוקרי FBI.

סבתו של התינוק סיפרה היום לרשת NBC כי יצאה לעבודה ביום שני והשאירה את נכדה בהשגחת אביו. בסביבות השעה 11:00 הגיע חבר לבית כדי להביא מזון לתינוק, אך איש לא פתח את הדלת. החבר התקשר לסבתא, והיא החלה לחשוש שמשהו אינו כשורה. "פשוט הרגשתי שמשהו לא בסדר. אמרתי לבוס שלי שאני חייבת לעזוב את העבודה. תקראו לזה אינסטינקט אימהי, אני לא יודעת מה זה היה", סיפרה. כשחזרה הביתה, היא גילתה שבנה ונכדה נעלמו.

הנקודה שבא נקבר קואה בעודו בחיים. "הרבה דברים פעלו לטובתו כדי שישרוד" ( WRDW )

קואה שארפ. המניע של האב עדיין לא ברור ( מתוך פייסבוק, סעיף 27א )

האמבולנס שהסיע את התינוק לאחר שחולץ ( WRDW/WAGT )

החשש לשלומו של התינוק גבר לאחר שהחוקרים איתרו תיעוד ממצלמות אבטחה באזור העיירה בייטסבורג-ליסוויל, שבו נראה האב מסתובב ללא בנו. בשלב הזה קיוו החוקרים כי קומר השאיר את התינוק אצל אדם אחר, אך ככל שחלפו השעות ואיש לא דיווח על הימצאו, גבר החשש לגורלו. במהלך החיפושים הגיעו השוטרים גם לבית אביו של קומר, שם מצאו את דלתות הבית פתוחות ואת חפציו של התינוק, אך לא היה זכר לקואה או לאביו. החוקרים העריכו כי קומר עבר בין כמה מקומות במחוז לקסינגטון, ככל הנראה בעזרת אנשים שהסיעו אותו, משום שלא הייתה ברשותו מכונית.

למרות החשש הכבד לחייו של התינוק, הרשויות לא פרסמו התרעת חטיפה מסוג "אמבר" (Amber Alert). השריף קון הסביר כי לא היה בידי החוקרים תיאור של כלי רכב או מספר לוחית רישוי, מאחר שלאב לא הייתה כאמור גישה למכונית. לדבריו, בהיעדר הפרטים הללו לא ניתן היה להפעיל את ההתרעה במקרה הזה. ביום שני בלילה נעצר קומר בחשד לפריצה ולהתנגדות למעצר, אך התינוק לא היה עמו. לדברי השריף, האב לא סיפק לחוקרים מידע ממשי על מקום הימצאו של בנו, והחיפושים נמשכו גם למחרת. האב אותר במבנה חיצוני בנכס בעיירה בייטסבורג, לאחר שהשוטרים הצליחו להתחקות אחר תנועותיו.

האב התגורר עם אמו לאחר שריצה תקופת מאסר

במבצע החיפושים השתתפו קרוב ל-100 שוטרים, כבאים ואנשי כוחות החירום, לצד חוקרים מרשויות מדינתיות ופדרליות, בהם אנשי ה-FBI והרשות הפדרלית לאכיפת חוקי הנשק והחומרי נפץ (ATF). פריצת הדרך הגיעה אתמול לאחר שאחד מצוותי החיפוש הבחין באדמה שנראתה כאילו נחפרה לאחרונה, באזור מיוער במרחק של כ-45 מטרים מבית אביו של קומר. במקום נמצאו גם מחטי אורן שכיסו את הקרקע, והשוטרים החלו לבדוק את האזור החשוד. "כשהם התחילו לחפור, אפשר היה לשמוע את קואה הקטן בוכה", תיאר השריף קון. "כפי שאתם יכולים לדמיין, מאותו רגע התחיל מרוץ נגד הזמן. כולם התכופפו והחלו לנסות להוציא אותו משם".

מתחת לשכבת האדמה התגלה כלוב של כלב, שאורכו ורוחבו כ-60 סנטימטרים, ובתוכו היה התינוק. הכלוב, שהיה עשוי סורגי מתכת, נעטף במגבת ונקבר בתוך בור רדוד. להערכת החוקרים, קואה שהה מתחת לאדמה במשך כיממה שלמה. השריף הסביר כי דווקא המגבת שעטפה את הכלוב עשויה הייתה להציל את חייו של התינוק. לדבריו, היא כנראה יצרה חלל אוויר שאפשר לו להמשיך לנשום גם כשהיה קבור מתחת לאדמה. גם מזג האוויר הקר יחסית עשוי היה לסייע להישרדותו.

"הוא תמיד היה כל כך טוב עם קואה. מי היה מאמין?" ( מתוך פייסבוק, סעיף 27א )

"הרבה דברים פעלו לטובתו של קואה, אני מקווה שהוא לא יזכור הרבה מהאירוע הזה כשיגדל", אמר השריף קון. התינוק הועבר לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, והרשויות הביעו תקווה כי יחלים לגמרי. עם זאת, השריף לא מסר פרטים על מצבו הרפואי המדויק או על פגיעות אפשריות שנגרמו לו במהלך השעות שבהן היה קבור.

בריאיון לרשת NBC הביעה סבתו של קואה זעזוע מהמעשים המיוחסים לבנה, ותיארה אותם כ"רוע טהור". "אני אמא שלו, ומעולם לא ציפיתי ממנו לדבר כזה", אמרה. לדבריה, אמו של קואה מחזיקה במשמורת מלאה עליו, אך אפשרה לה לטפל בו בסופי שבוע. היא הוסיפה כי האב כבר השגיח על התינוק לבדו בעבר, מבלי שהתעוררו בעיות. "הוא תמיד היה כל כך טוב עם קואה. מי היה מאמין שהילד שלו מסוגל לדבר כזה?", תהתה. הסבתא סיפרה עוד כי בנה מתגורר עמה לאחר שריצה לאחרונה תקופת מאסר, וכי מאז שחרורו הוא בעיקר יוצא לעבודה וחוזר הביתה. היא גם התייחסה לביקורת שהופנתה נגדה בעקבות הפרשה: "אם הייתי יכולה למנוע את זה, הייתי עושה כל שביכולתי. לא היה לי מושג שזה עומד לקרות". לדבריה, מקומו של בנה כעת הוא במעצר.