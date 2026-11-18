שמונה בני אדם נפצעו הערב (חמישי) מדריסה בכפר קאסם. הנהג נעצר. במשטרה אמרו כי הנסיבות נבדקות והחשד הוא שהנהג היה תחת השפעת סמים או שהוא מעורער בנפשו. מנגד, תושבים טענו כי מדובר בדריסה מכוונת של נהג יהודי, בכמה זירות שונות. בתיעוד קשה לצפייה ממצלמת אבטחה נראה הרגע שבו הנהג מזגזג - ודורס את אחד התושבים.
במשטרה אמרו כי לאחר שהתקבל דיווח על אירוע דריסה באזור התעשייה בכפר קאסם, הגיעו למקום שוטרי תחנת כפר קאסם במחוז מרכז, עצרו חשוד במעורבות באירוע ופתחו בחקירת נסיבותיו.
מצבם של שלושה מהפצועים מוגדר בינוני. בין הפצועים גם נשים שיצאו מחתונה. חלק מהנפגעים פונו באופן עצמאי למרפאות.
ראש הוועד המקומי בכפר קאסם, סאיד עיסא, אמר: "זו לא תאונת דרכים רגילה, לא מדובר באדם שאיבד שליטה. זה מעשה טרור. מדובר באירוע שהיה בכמה זירות. מי שמאבד שליטה יכול לפגוע ברכב אחד או בשניים, ולא במספר אנשים, בכמה מקומות".