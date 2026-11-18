שמונה בני אדם נפצעו הערב (חמישי) מדריסה בכפר קאסם. הנהג נעצר. במשטרה אמרו כי הנסיבות נבדקות והחשד הוא שהנהג היה תחת השפעת סמים או שהוא מעורער בנפשו. מנגד, תושבים טענו כי מדובר בדריסה מכוונת של נהג יהודי, בכמה זירות שונות. בתיעוד קשה לצפייה ממצלמת אבטחה נראה הרגע שבו הנהג מזגזג - ודורס את אחד התושבים.