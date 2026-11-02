ראש המוסד לשעבר יוסי כהן נשאל בפסגת העסקים הבינלאומית הראשונה של ארגון תגלית מה דעתו על יורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמאן, ואף התבקש לשתף משהו שאולי לא יודעים עליו. "כנראה, הוא לא אדם בוגר מספיק", אמר כהן, והוסיף: "אל תצטטו אותי".

בן סלמאן ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

באירוע, שנקרא Taglit Global Business Summit, נשאל ראש המוסד לשעבר גם על התקיפות באיראן ועל שיתוף הפעולה בין ירושלים לוושינגטון. לדבריו, "תמיד רצינו לראות את ישראל וארה"ב פועלות יחד נגד איראן. לראות כוחות שלנו על הקרקע באיראן ואת הצבא האמריקני תוקף את יכולות הגרעין, הטילים הבליסטיים והמפעלים שלה, זה בדיוק סוג שיתוף הפעולה שאליו שאפנו".

"דבר אחד שמעולם לא הסכמתי איתו הוא שאפשר להפיל את המשטר האיראני מבחוץ. אני חושב שזה משהו שהאיראנים עצמם צריכים לעשות", הדגיש. "אני יודע כמה זה קשה ומסוכן לצאת לרחובות ולהפגין נגד המשטר, אבל אני חושב שהמשטר נמצא היום במצב שונה. השמדנו מפעלים ומתקנים רבים באיראן ופגענו ביכולות הגרעין והטילים שלה".

על האפשרות לתקיפה נוספת בטהרן אמר: "אני מעריך שבסופו של דבר תתרחש פעולה צבאית ממוקדת נוספת. איראן ממשיכה לקדם את יכולותיה, ייתכן שהיא משקמת מתקנים או משפצת אותם, ואנחנו צריכים לוודא שהיכולות האלה לא יישארו בידיה. בנוסף, האיראנים אינם מנהלים משא ומתן בתום לב. הנשיא טראמפ מתעקש על הסכם טוב ואינו מוכן להתפשר על הסכם רע".

לפני יותר מחודשיים חשף ראש המוסד לשעבר פעילות ישראלית באיראן . "טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר", אמר. הוא התייחס להפצצת אתר הגרעין במבצע "עם כלביא" ביוני 2025, על ידי צבא ארה"ב, וציין: "הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי".