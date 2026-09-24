שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר מסר הצהרה לתקשורת מבית החולים שערי צדק בירושלים, שבו מאושפז בנו נריה שנפצע בפיגוע אתמול במחסום בכביש 443. השגריר אמר הודה לצוות הרפואי שמטפל בבנו, ואמר: "הבנו שהיה לילה מסובך מאוד. הייתה אפשרות שעליתי על המטוס אתמול, היה חשש שאני אנחת הבוקר ללא תקווה. אנחנו מלאי תקווה שיצא מזה הפעם ויחזור אלינו בריא ושלם". לייטר הוסיף: "הבת הגדולה שלי שרה ילדה בזמן המלחמה בת, ונכנסה לעוד הריון. שהגיעה למיטת אחיה אתמול הייתה לה ירידת מים שבועיים לפני התאריך ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ".