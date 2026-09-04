לוחמי מג"ב בירושלים סיכלו לפנות בוקר (שישי) פיגוע דקירה מאות מטרים בלבד מהכותל המערבי . בדיווח הראשוני למשטרה נמסר כי אדם שלו תעודת זהות כחולה, נכנס משער שכם לעיר העתיקה, שלף סכין והחל לרדוף אחר יהודים .

השיחה עם הלוחמים שנטרלו את המחבל ( צילום: דוברות המשטרה )





גלריה "חתרו למגע". לוחמי מג"ב ושוטרים בזירת הפיגוע ( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

הדבר קרה כשעתיים וחצי אחרי אירוע הסליחות המרכזי בכותל, אבל בחודש אלול, גם בשעות הלילה המאוחרות, אלפי יהודים מגיעים לעיר העתיקה מכל רחבי הארץ כדי להתפלל, לומר סליחות ולהתכונן לקראת הימים הנוראים.

צוות שוטרים ממערך "מבט 2000" בחן במהירות את מצלמות האבטחה בעיר העתיקה והעביר הנחיות לשוטרים וללוחמי מג"ב. מהמשטרה נמסר כי בשעה 03:31 המחבל הגיע מכיוון כביש הצנחנים, החנה את הקטנוע שלו באזור שער שכם, סמוך למדרגות. הוא המתין במשך כשבע דקות, במהלכן הוא עישן סיגריה ושתה מים. בשעה 03:38 הוא נכנס לעיר העתיקה ובאזור הכניסה לרחוב הגיא, הוא נתקל בצוות לוחמי מג”ב, הניף סכין לעברם, וניסה לדקור אותם.

מהמשטרה נמסר כי "הלוחמים הגיבו בירי. אחד מהם ירה שלושה כדורים לעבר המחבל, שנפל ארצה. לאחר מכן, על פי הסיכום המשטרתי, כוח חפ”ק שהגיע לזירה הבחין במחבל מתרומם מהרצפה וביצע לעברו שלושה יריות נוספות, עד להסרת הסכנה".

הסכין ששימשה את המחבל ( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות מג"ב סמוך לשער שכם ( צילום: דוברות המשטרה )

באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו, למעט שני לוחמי מג"ב שפונו לבית החולים לאחר שסבלו מחרדה ומצפצופים באוזניים בעקבות הירי.

מפקד מג"ב ירושלים, תת-ניצב שמעון דהן, ומפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, נפגשו הבוקר עם הלוחמים שחיסלו את המחבל. ניצב בריק אמר להם: "מחבל שיוצא לרצוח אזרחים או לפגוע בלוחמינו צריך לדעת דבר אחד - לוחמי משמר הגבול יחתרו אליו, יסתערו עליו ויחסלו את האיום.