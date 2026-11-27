האקרים פרצו לפלטפורמת מחשוב הענן המרכזית של חיל האוויר האמריקני. כך אמרו לרויטרס שלושה גורמים המעורים בפרטים. מדובר בהתפתחות שעלולה לסכן היקף נרחב של מידע רגיש הנוגע לפעילות מבצעית, לכוח האדם ולנתונים לוגיסטיים.
לפי שניים מהגורמים, החדירה למערכת Cloud One התגלתה במהלך החודש האחרון, או מעט קודם לכן, במסגרת עבודות לשדרוג המערכת. לדבריהם, גילוי הפריצה הוביל לשיבושים בפעילות המערכת. בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי לא הצליחו לקבוע מי עומד מאחורי המתקפה, מהו היקף החדירה המלא או אם נגנב מידע כלשהו.
חיל האוויר האמריקני מסר בתגובה: "איננו מגיבים על מצב האבטחה, הפגיעות או המצב המבצעי של רשתות ומערכות ספציפיות. אנו נוקטים באופן רציף באמצעי זהירות כדי להגן על המידע, המערכות ויכולות חיל האוויר".
פרויקט Cloud One הושק ב-2017 ונועד לספק מענה כולל לצורכי טכנולוגיית המידע של חיל האוויר. הוא מאחד את המשאבים של ארבע חברות: מיקרוסופט, אמזון, אורקל ואלפבית - ומפעיל עשרות יישומים, בהם מערכות לניהול נתוני כוח אדם ומשכורות, וכן מערכות לוגיסטיקה ותחזוקה.
בין המערכות הפועלות באמצעות הפלטפורמה נמצאת מערכת הפיקוד והשליטה מבוססת הענן של חיל האוויר, המרכזת נתונים ממכ"מים להגנה אווירית וממקורות מידע נוספים ברחבי צפון אמריקה. מערכת נוספת היא כזו העוקבת אחר פצצות וטילים ביותר מ-200 מתקנים של חיל האוויר האמריקני ברחבי העולם.
שני מקורות אמרו לרויטרס כי Cloud One היא אחת מפלטפורמות הענן הגדולות ביותר של צבא ארצות הברית. "פריצה למערכת כזאת היא ביג דיל", אמר אחד המקורות. מקור אחר אמר כי חוקרים גייסו את פיקוד הסייבר של צבא ארצות הברית, הגוף הצבאי האחראי על פעילות הסייבר, כדי להעריך את הנזק.
גילוי הפריצה הוביל כאמור לשורה של שיבושים. שניים מהמקורות, לצד אדם רביעי המעורה בפרטים, אמרו שהמאמצים להעביר יישומים מסוימים ל-Cloud One - מהלך שנמצא בעדיפות צבאית זה זמן רב - הוקפאו.
עדכונים ליישומים שכבר פועלים ב-Cloud One נחסמו, כך שאנשי חיל האוויר לא יכולים לבצע תיקוני תוכנה, דווקא בזמן שבו נחשפה שורה חדשה של פרצות אבטחה חמורות בתעשיית הטכנולוגיה. מקור חמישי אמר כי נשללו הרשאות של חלק מהמשתמשים.
אחד המקורות אמר שההאקרים ניצלו פרצת אבטחה בתוכנה כדי להגיע ל"מישור הבקרה" של המערכת. אותו אדם השווה את מישור הבקרה לשלט רחוק אוניברסלי, שכן באופן תיאורטי, גישה אליו עשויה לאפשר לתוקפים לבדוק את המצב המבצעי של מטוסי קרב או לעקוב אחר תנועת חלקי חילוף. עם זאת, לא ברור אם ההאקרים עשו שימוש ביכולות האלה במקרה הנוכחי.
הדיווח האחרון מתפרסם על רקע חשש גובר מפני מתקפות סייבר באמצעות בינה מלאכותית. מדובר בבעיה חמורה במיוחד עבור רשתות מבוססות ענן, בשל יכולתם של מודלים של בינה מלאכותית לזהות במהירות חולשות אבטחה במערכות בעלות שטח חשיפה נרחב.
ממשל ארצות הברית מתמודד כבר עם ההשלכות של לפחות שש תקריות סייבר נוספות שנחשפו לאחרונה. בין היתר, מדובר בשתי פריצות ל-FBI, בפריצה נוספת לנתוני הפנטגון, בדליפת מידע על עובדי המשרד לביטחון המולדת, בפריצה שפגעה בלפחות שתי סוכנויות מודיעין ובמתקפת סייבר נגד משרד האוצר האמריקני.
Cloud One נמצאת כבר זמן רב על הכוונת של האקרים. במאמר שפורסם ב-2023 באתר החדשות המקוון FedScoop, הציגו בכירי Cloud One את מה שכינו "שיעור הצלחה של 100%" בהדיפת ניסיונות החדירה לפלטפורמה. לדבריהם, מדובר במספר "מדהים" של ניסיונות. "אין מקום לטעויות בכל הנוגע לאבטחה", כתבו אז בכירי Cloud One.