Cloud One נמצאת כבר זמן רב על הכוונת של האקרים. במאמר שפורסם ב-2023 באתר החדשות המקוון FedScoop, הציגו בכירי Cloud One את מה שכינו "שיעור הצלחה של 100%" בהדיפת ניסיונות החדירה לפלטפורמה. לדבריהם, מדובר במספר "מדהים" של ניסיונות. "אין מקום לטעויות בכל הנוגע לאבטחה", כתבו אז בכירי Cloud One.