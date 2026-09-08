הולך רגל כבן 40 נהרג לפנות בוקר (שלישי) מפגיעת רכב בכביש 85, סמוך ליישוב ג'דיידה מכר שבגליל המערבי.
ממד"א נמסר כי בשעה 05:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מרחב אשר על הולך רגל שנפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית וללא סימני חיים, וקבעו את מותו בזירה.
פרמדיק מד"א אוראל חרפוף וחובש בכיר בארגון שמעון דהאן סיפרו: "כשהגענו למקום הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות, אך פציעותיו היו משמעותיות מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".