ממד"א נמסר כי בשעה 05:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מרחב אשר על הולך רגל שנפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית וללא סימני חיים, וקבעו את מותו בזירה.