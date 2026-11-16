שר הבריאות חיים כץ מינה את ד"ר ספי מנדלוביץ' לממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות. מנדלוביץ' יחליף בתפקידו את משה בר סימן טוב. מטעם השר נמסר כי "ד"ר מנדלוביץ', רופא ומנהל בעל ניסיון עשיר במערכת הבריאות הציבורית, כיהן כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות והיה שותף מרכזי להובלת המשרד בשנים האחרונות, לעיצוב מדיניות הבריאות, לקידום רפורמות משמעותיות ולניהול מערכת הבריאות בתקופות מורכבות של שגרה וחירום. מנדלוביץ' מביא עמו ניסיון ניהולי ומקצועי רחב, היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות על כלל מרכיביה ועם האתגרים העומדים בפניה, לצד מחויבות עמוקה לשירות הציבורי".