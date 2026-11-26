זה התחיל במודעות מכירת רכבים תמימות בפייסבוק ובאתר המכירות "יד 2", נמשך בשיחה של קונה נמרץ, אסרטיבי ולהוט לבצע עסקה מהירה - והסתיים במפח נפש, תסכול והפסד כספי גדול ל-26 ישראלים שנעקצו ביותר מ-1.2 מיליון שקלים.

הם היו מגיעים לפגישה בצמד, יוצאים לנסיעת מבחן, מציעים מחיר מלא ולוחצים לסגור עסקה במקום. הבעלות הועברה על שמם מיד, ובתמורה מסרו צ'קים מזויפים וללא כיסוי, או הציגו העברה בנקאית פיקטיבית שתיכנס "בקרוב". בחלק מהמקרים ניצלו מוכרים שאינם דוברי עברית. כשהמוכרים לא ראו כסף, הרכב כבר הועבר לצד שלישי, והנאשמים חסמו אותם. ואז נעלמו.

כך זה נראה: תיעוד מהעברת הרכבים לנאשמים ( צילום: דוברות המשטרה )





גלריה על סך 27 ו-50 אלף שקלים. צ'קים מזויפים שבהם השתמשו הנאשמים

לפני כמה ימים הגישה עו"ד הדס כהן, הסגנית לפרקליטת מחוז הצפון, כתב אישום נגד מוחמד בן פייסל זועבי (26) ואסיד בן ראוחי זועבי (24) מהכפר נאעורה שממזרח לעפולה, וסאמר בן מוחמד זועבי (29) מטמרה הסמוכה, בגין הפרשיה שהתגוללה החל משנת 2023. מוחמד בן פייסל זועבי נאשם ב-12 מקרים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ושותפיו נאשמים בכמה מקרים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ובעבירות נוספות. הפרשה תידון בבית משפט השלום נצרת-נוף הגליל.

ויקטוריה איבדה את בעלה - ואז את הרכב

ויקטוריה קוטסביץ' בת 51 מכרמיאל, היא אחת מהקורבנות של שלושת הנאשמים. זמן קצר לפני שנעקצה על ידי הנאשמים, בעלה הלך לעולמו. היא ניסתה למכור את רכב הרנו המשפחתי כדי לחסוך בהוצאות. "זה היה רכב חדש שלנו, וביקשתי למכור אותו מיד אחרי שבעלי נפטר בשביל הקיום היום-יומי", היא שחזרה. "פרסמתי את המודעה בפייסבוק וביקשתי על הרכב 79,000 שקלים. ואז קיבלתי טלפון מאדם, והוא הגיע זמן קצר לאחר מכן עם עוד אחד".

"האוטו היה כמעט חדש", סיפרה. "הם לקחו את הרכב לסיבוב והייתי איתם בזמן הנסיעה, ואז אמר שהוא רוצה את הרכב ושהוא יעביר לי את הכסף לחשבון. סיכמנו על 76,000 שקלים. הוא העביר את הכסף לחשבון לידי, ונתן לי שני צ'קים למקרה שהכסף לא יגיע לחשבון. עברו 24 שעות והכסף לא נכנס לחשבון שלי, ואז הלכתי לבנק והפקדתי את הצ'קים. אחרי יום הודיעו לי מהבנק שהם חזרו".

קוטסביץ' נפגעה מאוד מהמקרה: "איבדתי את בעלי ועכשיו את הרכב שלנו. ישבתי בבית ובכיתי, הייתי בדיכאון קשה, במצב נפשי קשה. זו מכונית שעבדנו מאוד קשה כדי להגיע אליה. עלינו לארץ בשנת 2013 וזה מה שהיה לנו. הייתי בהלם, בשוק. איך זה ייתכן? זה כסף שהיה מיועד לפרנסה ולאוכל אחרי שאיבדתי את בעלי. לשונאים שלי אני לא מאחלת דבר כזה. עבדנו כל כך קשה כדי להגיע לרכב הזה. אני רוצה שהם ישבו מאסר עולם על מה שהם עשו לי. שיקבלו את העונש הכי כבד על מה שהם עשו לנו".

כך תחסכו אלפים: "עשה" ו"אל תעשה" בהעברת רכבים רפ"ק רחלי בנימין, ראש מפלג הונאה ופשיעה מקוונת במחוז הצפוני, מעניקה בשיחה עם ynet את רשימת ה"עשה" ו"אל תעשה" במכירת רכבים:  נורות האזהרה: - כשהקונה לא מתמקח על המחיר - כשהקונה מוכן לקבל את הרכב ללא בדיקת העבר שלו, קילומטראז' והיסטוריה של תאונות דרכים - כשהקונה לא לוקח את הרכב למכון בדיקות - כשהקונה להוט לעסקה - ולא שואל שאלות כשהעסקה יוצאת לפועל: - לא לסמוך על צילומי מסך, אישורי העברה או מסרון, שהגיע כביכול מהבנק. - חובה לבדוק ולוודא את ההעברה מול פקיד אנושי בבנק, ולא להסתפק רק בהתכתבות. - לעשות את העסקה בשעות בהן הבנק עובד, ולא בסופי שבוע או בשעות הלילה כשהבנק סגור. - גם כשהקונה שולח לכם קישור, שנראה כמו קישור בנקאי, לא להיכנס אליו. יכול להיות שמדובר בעוקץ. - לא לקבל צ'קים מהקונה - מדובר בסיכון כבד אם שמדובר בצ'קים ללא כיסוי. - לא לבצע העברת בעלות עד שלא וידאתם לחלוטין עם פקיד הבנק שלכם שהכסף הופקד והועבר לחשבון. - העברת הבעלות חייבת להיות הפעולה האחרונה בעסקה, משום שאחרי העברת הבעלות, אם איבדתם את הרכב, אין דרך חזרה. ההליך המשפטי להחזיר את הרכב מסובך, מורכב ויקר.

מקסים גונצ'רנקו בן 27 מרמלה, הוא קורבן נוסף לחבורת עוקצי הרכבים. "היה לי אאודי Q5 שנת 2011, ופרסמתי מודעה בפייסבוק שאני מוכר את הרכב. רציתי לקבל עליו 45,000 שקלים. הם חייגו אליי כמה פעמים, ובסוף הגיעו אליי חמישה אנשים, כמעט ב-22:00 בלילה. הם לקחו את הרכב לסיבוב ואמרו שהם רוצים לסגור עסקה מהר. הם ניסו לעשות העברה בנקאית ולא הצליחו, ואז אמרו לי שיש אופציה של צ'קים".

צילום: דוברות מחוז צפון

"הייתי צריך את הכסף ובגלל זה הסכמתי לקבל צ'קים מאנשים שאני לא מכיר", הוא מסביר. "הם נתנו לי צ'ק על 42,000 שקלים ככל שאני זוכר. סרקתי את השיק באפליקציה וזה היה נראה שהכסף נכנס לחשבון. קיבלתי הודעה מהבנק שהכסף נכנס ורק אז עשיתי העברת בעלות, ואחרי יום קיבלתי עוד הודעה מהבנק במסרון שיש לי מינוס 42,000 שקלים. הלכתי לבנק ואמרו לי שלמי שקנה את הרכב לא היה כסף. הרגשתי חסר אונים".

גונצ'רנקו הוסיף: "הייתי צריך את הכסף דחוף כי הגעתי לארץ לא הרבה זמן לפני זה. נולדה לי באותה התקופה תינוקת והיינו זקוקים לכסף. עבדתי כפועל בניין בעבודה פיזית קשה כדי להגיע לכסף, והכול נעלם בשנייה. כל התכנונים, הכול נפל. בעקבות זה לקחתי עוד עורכי דין. גם איבדתי את הכסף וגם הייתי צריך לקחת הלוואות כדי לשרוד. איתרתי אותם בפייסבוק, וכשדרשתי שיחזירו לי את הרכב הם פשוט חסמו אותי. לא ויתרתי להם. הלכתי איתם לבית המשפט והחזרתי לעצמי את הרכב. מכל עשרות האנשים שנפלו קורבן, אני חושב שרק אני הצלחתי להחזיר את הרכב".

מנגנון העקיצה נחשף

בכתב האישום שהגישה עו"ד הדס כהן, הסגנית לפרקליטת מחוז הצפון, נכתב כך: "בזמנים הרלוונטיים לכתב האישום רקמו הנאשמים תוכנית להונות אנשים, המעוניינים למכור את רכביהם, וזאת במטרה לקבל מהם את הרכבים במרמה וללא תשלום עבורם, להעביר את הבעלות על שמם או על שם אחרים, ולמכור את הרכבים תמורת תשלום. במסגרת תוכנית המרמה, נהגו הנאשמים ליצור קשר עם המתלוננים שהציעו את רכבם למכירה, במרשתת, הציגו בפניהם מצג שווא לפיו הם מעוניינים לרכוש את הרכב תמורת תשלום".

"מקווה מאוד שאתה לא חושב לעקוץ אותי". התכתבות בין אחד המתלוננים לנאשמים

הודעה שהתקבלה על צ'ק שחזר

"בהמשך, נפגשו הנאשמים עם המתלוננים, בדקו את הרכבים ורכשו אותם, תוך שהם מציגים בפניהם מצג שווא לפיו הם יקבלו את התמורה עבור הרכבים וזאת מבלי שהתכוונו כלל לשלם בעבורם", תואר עוד בכתב האישום. "באופן זה הם קיבלו את הרכבים במרמה ורשמו את הבעלות ברכבים על שמם או על שם אחרים".

צילום: דוברות משרד המשפטים

"כחלק מתכנית המרמה, הצטיידו הנאשמים מבעוד מועד בצ'קים של חברות שונות של אנשים פרטיים, ללא ידיעת מושכי הצ'קים וללא הסכמתם", נכתב עוד. "הנאשמים זייפו את הצ'קים וכל זאת בכוונה לרמות, ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין. לצורך הצגת מצג השווא, בחלק מהמקרים, מסרו הנאשמים למתלוננים את הצ'קים, כל זאת ביודעם שאין לצ'קים כיסוי חשבוני וכי אין באפשרותם לשלם למתלוננים את התמורה עבור הרכבים".

"בחלק מהמקרים, הציגו הנאשמים למתלוננים מצג שווא לפיו ביצעו את תשלום הרכישה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המתלוננים, וזאת ביודעם כי לא עשו זאת. בנוסף, בחלק מהמקרים, ניצלו הנאשמים מתלוננים, שאינם דוברי השפה העברית, וביצעו את העסקאות מולם תוך שהם יודעים זאת", ציינה עו"ד כהן בכתב האישום. "בסך הכול נטלו הנאשמים במרמה מ-26 מתלוננים שונים סך כולל של 1,221,600 שקלים. בחלק מהמקרים מכרו הנאשמים את הרכבים לאחרים, וקיבלו לידיהם תמורה סך של כ-308,700 שקלים".

כשהאסימונים החלו ליפול

בכתב האישום תוארה התלונה הראשונה שהוגשה נגד הנאשמים, במה שהצית את שרשרת הבדיקות שהובילה לבסוף למעצרם. "ב-2 באוגוסט 2024 הגיעה התלונה הראשונה לתחנת עפולה", תיארה רס"מ ויקטוריה (ויקי) יונה, חוקרת בכירה במרחב העמקים במשטרה. "לתחנה הגיע גבר בן 35, ודיווח שמכר את רכבו לאדם אחר. הקונה מסר לו צ'קים, האחד על סך 50,000 שקלים והשני על 27,000 שקלים. הוא הגיע לבנק שלו, הפקיד את הצ'קים והם חזרו כי החשבון היה מעוקל. בעדותו הוא סיפר שהוא היה הבעלים של רכב מסוג קיה, וזמן קצר לפני כן הוא פרסם את הרכב בפייסבוק והציע אותו למכירה".

צילום: דוברות מחוז צפון

"בחקירה בדקתי למי עבר הרכב, ואז גיליתי שלנאשם ש'רכש' את הרכב והעביר את הרכב לבעלותו, מיד אחרי 'העסקה', הועברו לחזקתו מספר גדול של כלי רכב מאז שנת 2023", המשיכה החוקרת, רס"מ יונה. "הבנתי שבמהלך השנה האחרונה נרשמו על שמו עשרות כלי רכב, שחלקם היו בבעלותו ימים בודדים, ואפילו כאלה שפחות מיממה - ומיד הועברו לחזקתו של אדם אחר".

זמן קצר לאחר שרס"מ יונה נכנסה לתיק היא הבינה שמדובר באירוע סדרתי ולא חד-פעמי: "התחלתי לעבור על הרכבים שהועברו לחזקתו, ונדהמתי לגלות שחלק מהם קשורים לתלונות שהוגשו בעשרות תחנות משטרה ברחבי הארץ, מאשקלון שבדרום ועד לעכו שבצפון, דרך ראשון לציון, פתח תקווה, כפר סבא, חיפה, הרצליה, גלילות, בית שאן ונוף הגליל. ואז פניתי לכל תחנות המשטרה וביקשתי שיעבירו את כל התלונות לטיפולי".

במהלך 4 החודשים שמאז אוגוסט 2024 ניהלה משטרת העמקים חקירה סמויה נגד מוחמד בן פייסל זועבי, אז בן 24, אחרי שאספה את כל התלונות שהוגשו נגדו ברחבי הארץ. ב-31 בדצמבר של אותה שנה פשטו בלשי משטרת עפולה על ביתו של זועבי ושותפיו - ועצרו אותם לחקירה. "במהלך ימי המעצר הטחתי בהם את כל התלונות שהוגשו נגדם, והם הכחישו. לטענת זועבי, הוא שילם במזומן על כל הרכבים שהעביר לבעלותו, ונפל קורבן לעלילה של אנשים שמכרו לו את רכביהם".

התכתבות נוספת בין אחד הקורבנות לנאשמים

העברה על סך 43 אלף שקלים, שלא נכנסה לבסוף לחשבון של המוכר

מהחקירה עלה כי זועבי נהג לאתר את הקורבנות באמצעות מודעות בפייסבוק או באתרי מכירת רכבים בכל הארץ. "הוא נהג ליצור קשר עם המוכרים, הגיע אליהם פיזית - תמיד מלווה באדם נוסף - ולקח את הרכבים לסיבוב נסיעה", אמרה רס"מ יונה. "הוא נהג להציע מחיר מלא או קרוב למחיר מלא, וככה קנה את ליבם של המוכרים. הוא נתן למוכרים את התחושה שהוא מציע להם מחיר מלא ושלא כדאי להם לפספס את העסקה איתו, ודחף אותם לעשות את העסקה כמה שיותר מהר. מיד אחרי נסיעת המבחן הוא היה מציע למוכר לסגור עסקה במקום, ומיד העביר בעלות על שמו, במקביל למסירת התשלום למוכר הרכב".

עוד הסבירה החוקרת: "זועבי נהג לשלם או באמצעות צ'קים ללא כיסוי או באמצעות 'העברת זהב' פיקטיבית. מדובר בהעברת כסף שהמוכר אמור לראות מיידית בחשבון שלו, ובפועל הכסף לא עבר. הוא משכנע את המוכרים שהם יראו את הכסף בחשבון בעוד זמן קצר, ולכן הם מבצעים את העברת הבעלות על שמו. ואז, אחרי שעובר יום או יומיים והם לא רואים את הכסף בחשבון, הם פונים אליו והוא מיד מבצע העברת בעלות לגורם שלישי. אחרי מספר ימים נוספים הוא פשוט חוסם את המוכרים".