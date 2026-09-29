"יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו". כך הכריז בצהריים (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף.

( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )





נתניהו אמר כי "מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

ממפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נמסר: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".

יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד ממפלגת ביחד עקץ את נתניהו: "כשיש בחירות פתאום הוא לוקח אזהרות ברצינות".

נתניהו בישיבת הממשלה לפני 3 שבועות ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )





דבריו של נתניהו 28 ימים לפני הבחירות לכנסת נאמרו כשלושה שבועות אחרי ישיבת הממשלה שבה ראש הממשלה אמר בין היתר: "ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם". נתניהו אף התייחס באותה ישיבת ממשלה לסיטואציה מול איראן. "הם לא תוקפים אותנו", אמר אז ראש הממשלה. "איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה".