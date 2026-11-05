זקן חברי מועצת חכמי התורה, ההנהגה הרוחנית של ש"ס, מספק התבטאות מעניינת. "הפתרון הוא רק ממשלת אחדות וזו שעת המבחן האמיתית של איזנקוט", אמר הרב משה מאיה בריאיון לעיתון החרדי "משפחה". הרב הוסיף: "אם הוא יתעלה על עצמו ולא ילך עם השמאל הקיצוני שמתנגד לכל דבר שבקדושה, אלא יסכים להצטרף לממשלת אחדות עם נתניהו ברוטציה, יהיו להם ביחד 48 נציגים".

גלריה הרב מאיה עם יו"ר ש"ס דרעי

דבריו של הרב מאיה נאמרו אחרי המפלה של ש"ס שירדה מ-11 לשישה מנדטים בלבד, ולאחר שהמפלגה בראשות אריה דרעי המליצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את הרכבת הממשלה הבאה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אז איך אפשר להקים ממשלת רוטציה בין יו"ר ישר! ליו"ר הליכוד? לפי הרב מאיה, "כדי להשלים לרוב הם יכולים לקחת את המפלגות החרדיות ואת הציונות הדתית שלהן ביחד 19 מנדטים. כך שיש אפשרות לממשלה שיכולה להיות מצוינת. בצורה כזו, אם גם השמאל וגם הימין יכבדו איש את זולתו וילמדו לחיות ביחד ובשלום, יהיה אפשר לעשות דברים גדולים".

המנהיג הרוחני הוסיף: "בתחילת המלחמה הייתה ממשלת אחדות אבל לא אחדות. אנשים חשבו על האגו שלהם ולא על טובת הציבור. הפעם אני מקווה שזה יהיה שונה, ולו רק בגלל שלאף צד אין באמת אופציה אחרת. כשתהיה אהבת חינם וכבוד הדדי לא תהיה רק ממשלה, תהיה כבר גאולה. המשיח בדלת כבר מזמן, הוא רק ממתין שנחיה באהבה, שנתקן את שנאת החינם והוא יוכל להיכנס".

"הלאום דוחק את מקומה של הדת"

הרב בן ה-88, שכיהן בעצמו כחבר כנסת מטעם ש"ס, אמר בהתייחסו לסוגיית הגיוס: "אני חושב שהעובדה שאנשים רבים נשארו באמצע הדרך ולא חצו את הקווים עד הסוף היא בגלל שעדיין הלאום שולט בהם והוא דוחק את מקומה של הדת. מה שמפריע להם להצביע למפלגות חרדיות הוא השאלה 'למה בחורי הישיבה לא מתגייסים'. זו שאלה חשובה, אבל אין להם כלים להבין את התשובה עליה. השאלה הזו מקורה בלאום ולכן היא דוחקת, כאמור, את היהדות. אם הדת הייתה החלק העיקרי בחייהם, לשאלה הזו לא היה מקום".

בנוגע להסכמת ש"ס לחוק עם יעדי גיוס, אמר הרב מאיה: "כל הדיבורים על יעדים, מכסות וסנקציות היו כדי שהחוק יעבור את משוכת בג"ץ. גם האנשים האחרים בוועדה, כך מתברר היום, דיברו על הנושא הזה מכיוון שהם רצו למשוך זמן. אין באמת צורך במכסות, בגלל שהצבא לא רוצה ולא צריך את החרדים. ולכולנו, ללא יוצא מן הכלל, ברור שכל בחור ישיבה שתורתו אומנותו חייב לקבל פטור מלא מגיוס. על זה אין בכלל חילוקי דעות. מי שמקריב את חייו למען התורה נושא בנטל יותר מכל אחד אחר".

שער עיתון "משפחה"

זקן מועצת החכמים לא חסך בדבריו ביקורת מנציגי הציבור הדתי, שלדבריו היו שותפים לממשלה היוצאת ומנעו את קידום חוק הפטור מגיוס. "הציונות הדתית נופפה לאורך כל החודשים האחרונים בפסוק 'האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה', כאילו הם בקיאים בכל התורה כולה ויכולים לפרש כל דבר לפי רצונם והשקפתם", אמר הרב מאיה. "מי שם אותם לבעלי הבית על התורה ועל בחורי הישיבה? נראה שהם רוצים לסגור את הישיבות בטענה של שוויון בנטל. אבל מהו הנטל? הם מבינים שמדובר בנטל צבאי, כך שהם טוענים ש'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', בעוד בתורה הקדושה כתוב בדיוק ההפך".

הוא אמר עוד: "על הפסוק 'אם בחוקותי תלכו' מפרש רש"י שתהיו עמלים בתורה. עמל התורה הוא העיון הישיבתי. מעמיקים בכל סוגיה, מקיפים אותה לעומק ולרוחב. מי שלא למד בישיבה לא מבין טעם של עמל. בתמורה לאותו קומץ של עמלי תורה הקב"ה מבטיח 25 הבטחות שכוללות הכל: שלום, שלווה, פרנסה. אפילו חרב לא תעבור בארצנו. הקב"ה אומר לנו: אני אעשה לכם הכול, רק תנו לי את בחורי הישיבה. אכן, ראינו במלחמות האחרונות המון ניסים, אבל מה יכולנו לקבל לו היו שומרים על בחורי הישיבה ומכבדים אותם?

"הציונות הדתית מדברת על נטל כבד, מנופפת בטענה שהם עושים מילואים ובאמצע מלחמה אי אפשר להעביר חוק כזה. אבל הם לא מבינים שהציבור החרדי, בני הישיבות, עושים מילואים ברמה תובענית הרבה יותר מהמילואים שהם עושים. בחור ישיבה ממוצע לומד 12 שעות ביממה בממוצע, וציבור האברכים ממשיך ללמוד באותה מתכונת שנים על גבי שנים. הם חיים בצמצום, לא מעניין אותם שום דבר".

על הקריסה של ש"ס בקלפי, אמר הרב מאיה: "הייתה ירידה במספר המצביעים המסורתיים בגלל המסרים נגד הגיוס לצבא. אנשים רבים שהצביעו לש"ס בעבר קנו את המסרים הרעילים בתקשורת נגד בחורי הישיבה ונגד ש"ס שמבקשת להסדיר את מעמדם, זאת למרות שבכל הוצאת ספר תורה, ביום חול ובשבת, אנחנו מברכים את החיילים שיחזרו בשלום לבתיהם. התקשורת עשתה עבודה כל כך טובה, עד כדי שאדם מסורתי ימני שהצביע תמיד לש"ס העדיף הפעם לתת את קולו לליכוד".