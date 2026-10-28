נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל לגבי הבחירות בישראל בטענה כי "הסקרים הראו שנתניהו הפסיד", והשיב כי "הודעת התמיכה עזרה לו מאוד". טראמפ אמר לכתבים בנמל התעופה אנדרוז: "כשהתפרסמה הודעת התמיכה, זה עזר לו מאוד. אבל למעשה שמעתי שהוא הצליח לא רע בכלל. הוא כנראה מנצח או נמצא בתיקו. נראה מה יהיה". ב-Truth Social שבבעלותו פרסם פוסט שבו ציטט: "כשטראמפ תמך בביבי נתניהו, כל המגמה התהפכה. כעת, במקום תבוסה מוחצת, נראה שמדובר במאבק צמוד שהתהפך ברגע האחרון - ואולי אפילו בניצחון של נתניהו. כל זה קרה לאחר שהנשיא טראמפ הביע את תמיכתו בנתניהו".