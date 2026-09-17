בית משפט השלום באילת הורה הבוקר (חמישי) לאסור על פרסום שמו של תושב העיר החשוד בניסיון לרצוח את אשתו. האירוע התרחש אתמול, כאשר צוות מד"א פינה לבית החולים יוספטל אישה בת 67 במצב בינוני, כשהיא סובלת ממספר פצעי דקירה וחבלות. חוקרי תחנת אילת עצרו את בעלה - שהודה כי דקר אותה.
הבעל - שנחשד בניסיון רצח, השמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט - הובא היום לדיון בבית משפט השלום בעיר, שהאריך את מעצרו בשישה ימים.
סניגורו ביקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו, למרות שברוב המקרים מפרסמים את פרטי החשודים - והוא אף לא הציג כל נימוק או הסבר. למרות זאת, באופן חריג, קיבל השופט סמי ישראל את הבקשה ללא כל הסבר משפטי. חוקרי תחנת אילת לא התנגדו, וגם לא נתבקשו לתת את עמדתם בנושא.