בית משפט השלום באילת הורה הבוקר (חמישי) לאסור על פרסום שמו של תושב העיר החשוד בניסיון לרצוח את אשתו. האירוע התרחש אתמול, כאשר צוות מד"א פינה לבית החולים יוספטל אישה בת 67 במצב בינוני, כשהיא סובלת ממספר פצעי דקירה וחבלות. חוקרי תחנת אילת עצרו את בעלה - שהודה כי דקר אותה.

בית משפט השלום באילת הורה הבוקר (חמישי) לאסור על פרסום שמו של תושב העיר החשוד בניסיון לרצוח את אשתו. האירוע התרחש אתמול, כאשר צוות מד"א פינה לבית החולים יוספטל אישה בת 67 במצב בינוני, כשהיא סובלת ממספר פצעי דקירה וחבלות. חוקרי תחנת אילת עצרו את בעלה - שהודה כי דקר אותה.

בית משפט השלום באילת הורה הבוקר (חמישי) לאסור על פרסום שמו של תושב העיר החשוד בניסיון לרצוח את אשתו. האירוע התרחש אתמול, כאשר צוות מד"א פינה לבית החולים יוספטל אישה בת 67 במצב בינוני, כשהיא סובלת ממספר פצעי דקירה וחבלות. חוקרי תחנת אילת עצרו את בעלה - שהודה כי דקר אותה.