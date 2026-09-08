טופז לוק, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמלווה אותו כבר במשך שנים, התראיין הבוקר (שלישי) לרשת ב' וניסה לספק הסבר על לו"ז ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, שפורסם בשבוע שעבר. לפי לוק, הסיבה לכך שנתניהו והרמטכ"ל דאז הרצי הלוי לא שוחחו במשך יותר משלוש שעות אחרי פרוץ הטבח היא "כאוס".

"הייתי ביום הארור וראיתי איך רה"מ ניהל את זה". לוק ( צילום: אלכס קולומויסקי )

"אני משוכנע שלא לקח לראש הממשלה שלוש שעות עד שדיבר עם הרמטכ"ל", אמר לוק, למרות שזה הנתון שעולה מהיומן שנחשף על ידי לשכת נתניהו עצמו, "היה כאוס". לדבריו, "ניסינו לדבר עם המזכירות הצבאית ולא היו תשובות. גם חשבנו שלא היה מתאים להעסיק את הרמטכ"ל שהיה אמור באותו רגע לנהל את המערכה".

הוא התייחס לעדויות ממספר גורמים שראו את נתניהו ב-7 באוקטובר, וטענו כי הוא לא תפקד בשעות הראשונות למלחמה ואמר: "מהיכרותי עם רה"מ ראיתי את הנחישות שלו, תעצומות הנפש שלו, שלא ראיתי אצל אף גורם ביטחוני אחר". לדבריו, אותם אנשים משקרים. "הפרצוף של הרמטכ"ל וראש השב"כ היה בצבע ירוק", טען, "הייתי ביום הארור וראיתי איך רה"מ ניהל את זה".

הוא הבהיר באותו ריאיון כי "לא הייתי בגידה, אבל הייתה קונספציה". על הדיווח לפיו ב-12 באוקטובר לפנות בוקר, 5 ימים אחרי פרוץ המלחמה, כתב פלדשטיין ללוק: "נשב בווילה אצל חבר שלי, על הבריכה. אני עם האוכל בדרך לשם", אמר בריאיון: "לא הייתי שם אני אישית באותה סיטואציה. הייתי בטלטלה אישית, היה לי מאוד קשה. אני מאשקלון והיה לי חבר שלא ידע איפה אחיו וניסיתי לתרום במערכה".

הוא התייחס גם לכך שכונה "הבלנדר", והוסיף כי "יש התכתבויות בין אנשים, בוא נפתח את הוואטסאפ של כולם ונראה איך מדברים. היחיד שיכול היה להוביל את המערכה הזו ולהגיע להישגים האלה זה רה"מ בנימין נתניהו". לדבריו, "אין אחד שהיה עומד בלחץ של ממשל ביידן וגורמים פנימיים. מי שהצליח להחזיר את החטופים זה הוא".