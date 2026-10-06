סביב ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי ביום רביעי נשאלת השאלה העיקרית - מי קיבל את רשימת הטייסים, ומי נתן להם את האישור לתת להיכנס למרחב האווירי של ישראל. זאת מבלי להתריע שיש בעיה חמורה עם איפיון הטייס המאם אל-המאמי מעומאן - בעל אזרחות ממדינה שאינה ביחסים עם ישראל. ynet פנה למשרד התחבורה ולרשות האוכלוסין וההגירה - שהטילו את האחריות זה על זה, ומסרו גרסאות שסותרות האחד את משנהו.

גלריה קרב גרסאות: מי אישר את טייס פליי דובאי? ( צילום: REUTERS/Ammar Awad/File Photo )

רשות האוכלוסין: ממל"ת אחראי על רשימת הטייסים

אם שואלים את רשות האוכלוסין, שאחראית על מעברי הגבול, הרי שלטענתם הם לא אחראים על טיפול בצוותי אוויר. כשתייר "רגיל" מתייצב בגבול המדינה ומגיע לבקרים של רשות הגבולות, תחת רשות האוכלוסין, אז אכן מדובר בגוף שעושה את הבדיקות המתבקשות. אם צריך להעביר נוסע להמשך בירור מול השב"כ, הרי שזה תפקידם של הבקרים בעמדה - בנתב"ג ובכלל במעברי גבולות בכניסה לארץ.

לטענת רשות האוכלוסין, בכל הקשור לצוותי אוויר אין לה מערך בקרה, שכן כל תהליך הבקרה והכניסה של הצוותים, כולל טייסים, מרוכז ביחידה המיוחדת של משרד התחבורה, ממל"ת (מרכז המבצעים לאבטחת תעופה). לפי הרשות, זו היחידה האמונה על טיפול ברשימות טייסים, דרכונים ואישורים לצוותי אוויר, והיא פועלת מול חברות התעופה במישרין.

ומה באשר למעקב אחר נוסעים הנכנסים לארץ? ברשות האוכלוסין המשיכו לטעון כי יש מאגר של מיליוני אנשים שנכנסים לארץ, אבל זה לא מקוטלג לפי תפקיד - טייס, דייל, שרברב או טבח. לכן, אין להם שום יכולת לשים את האצבע על כניסה ויציאה של צוותי אוויר באשר הם. ynet פנה גם לרשות שדות התעופה, ומהם נמסר כי הנושא אינו מצוי באחריותם. בשורה התחתונה - רשות האוכלוסין מגלגלת את האחריות למגרש של משרד התחבורה.

משרד התחבורה: מסמכי הנסיעה עוברים לרשות האוכלוסין

במשרד התחבורה מציגים גרסה אחרת, ולפיה האחראי העיקרי על כניסה לארץ במעברי הגבול זו רשות האוכלוסין וההגירה - ולא ממל"ת. במשרד טוענים כי כהוכחה לחפותם מאחריות בסוגיה זו, יש לפנות להחלטה שהתקבלה ביוני 2022, אז אושר התיקון לחוק כניסה לישראל. לפי התיקון, האחראי על כלי הסעה העתיד להגיע לישראל או לצאת ממנה יעביר לרשות האוכלוסין את הפרטים המופיעים במסמכי הנסיעה של הנוסעים, ובכללם העובדים בו.

( צילום: CNN )

לדברי משרד התחבורה, אם בבדיקות המקדימות יימצא כי אדם אינו מורשה להיכנס לישראל או לצאת ממנה, קצין ביקורת הגבולות יהיה רשאי להעביר על כך הודעה לאחראי על כלי ההסעה, ובהינתן ההודעה יהיה על האחראי להימנע מלהוביל את הנוסע לישראל או ממנה. מטרת הצעת החוק הייתה לייעל תהליכי ביקורת הגבולות ולקבל פרטים של הנוסעים עוד לפני הגעת כלי ההסעה.

רשות האוכלוסין: יש נהלים ארוכי שנים

מנגד, ברשות האוכלוסין השיבו כי "התהליך אומר שהמלא"ן עושה את כל הבדיקות מראש. זה נהלים ארוכי שנים שלהם. ברגע שהדרכונים של הצוותים מגיעים אלינו, מבחינתנו הם נבדקו ע"י הגורמים שהיו צריכים לבדוק".

משרד התחבורה: מסתמכים על הצהרות חברות התעופה

לזה מתווסף גם ההסבר של גורמים במשרד התחבורה כי למעשה מסתמכים על הצהרות חברות התעופה שחתומות על הסכם לבדוק את הפרופיל המודיעיני של הטייסים שהן מעסיקות. לפי הסכם זה, אסור לחברה לשבץ ולאשר טייס עם דרכון ממדינות אויב לטיסה לישראל.

במשרד התחבורה הדגישו בגרסתם את חוק המלא"ן (מרכז לאומי לאבחון נוסעים). לפיו, סעיף 2(א) קובע שראש המלא"ן רשאי לדרוש מחברת תעופה להעביר למרכז את נתוני הנוסעים ונתוני הצוות לגבי טיסות לישראל וממנה. סעיף 3(א)(1) קובע שהמידע, כולל נתוני הצוות, מועבר כבר עד 48 שעות לפני ההמראה.

( צילום: איתי בלומנטל, חיים גולדברג/פלאש90 )

בנוסף, בהגדרות החוק, "איש צוות" הוא כל אדם הממלא תפקיד בכלי טיס של חברת תעופה בטיסה לישראל או ממנה. החוק מגדיר גם את רשות האוכלוסין וההגירה כרשות מורשית, ומחייב את המלא"ן להעמיד לרשותה את פרטי המידע הרלוונטיים מיד עם קבלתם, לצורך אחת ממטרות החוק. בעוד שמשרד התחבורה הוא גם רשות מורשית, החוק אינו מעביר אליו את הסמכות להחליט מי רשאי להיכנס לישראל.

עוד מצוין בחוק המלא"ן כי "לרשות האוכלוסין וההגירה סמכות בלעדית לאשר או לסרב לבקשה בדבר העלאת נוסעים ואנשי צוות לטיסות הנכנסות לישראל, היוצאות ממנה, או העוברות בתחומה".

משרד התחבורה מורשה גישה - אך מעולם לא מימש אותה

יש לציין כי לפי אותו החוק, משרד התחבורה רשאי לגשת למאגר המידע האוסף את הנתונים על הנוסעים ואנשי הצוות בטיסות הזרות, כולל הלאום שלהם. החוק העניק בין היתר את הגישה לאגף הביטחון במשרד התחבורה, מאחר שהוא הרגולטור האחראי לקבוע את הנחיות הביטחון לחברות התעופה הזרות שטסות לישראל, וזאת כדי שהאגף יוכל לדעת מי הנוסעים ואנשי הצוות בטיסות הללו ולנהל את סיכוני האבטחה בהתאם.

לפי ההגדרה הרשמית - גם באתר משרד התחבורה - אגף הביטחון במשרד התחבורה אחראי על תחום אבטחת התעופה, ובין תפקידיו מוגדר במפורש "אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות או מגיעות לישראל". עם זאת, מאז הקמת המאגר, שנעשתה באמצעות רשות המסים, משרד התחבורה מעולם לא ביקש לממש את הגישה. אם היה עושה זאת, הוא היה יכול לקבל בקלות התרעות על נוסעים או אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינה עוינת, וזאת מבלי להקים צוות שלם שיצטרך לבדוק בעצמו את הרקע המודיעיני של כל נוסע וטייס.