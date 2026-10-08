מדובר באירוע נפיץ מאוד, גם בתוך הצבא וגם מחוצה לו. במהלך השנתיים האחרונות נעשו כמה ניסיונות להתניע את המהלך, אך הם לא צלחו. לפני שנה בדיוק

הודיע הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על הקמת ועדת צל"שים