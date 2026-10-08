שלוש שנים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", צה"ל יוצא לדרך עם תהליך בחינת והענקת הצל"שים והעיטורים לקצינים וחיילים בקרבות הבלימה בעוטף עזה ב-7 באוקטובר ובימים הסמוכים לו. מערך הנפגעים החל לעדכן היום (חמישי) את המשפחות השכולות בדבר התנעת התהליך, מטרותיו ומשמעותו.
מדובר באירוע נפיץ מאוד, גם בתוך הצבא וגם מחוצה לו. במהלך השנתיים האחרונות נעשו כמה ניסיונות להתניע את המהלך, אך הם לא צלחו. לפני שנה בדיוק הודיע הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על הקמת ועדת צל"שים, אך גם מהלך זה לא קודם עד עתה.
ביום רביעי הבא יתקיים כנס מפקדים להתנעת תהליך הבחינה והענקת הצל"שים על קרבות 7 באוקטובר 2023 בראשות ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר-כליפא, נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים אלופה אורלי מרקמן, ובהשתתפות מפקדים מכלל החטיבות והגזרות בצה"ל. בכנס יוצג מתווה התהליך לבחינת מעשי הגבורה וההקרבה של משרתי צה"ל במהלך הקרבות ביום הטבח בעוטף עזה.
בצה"ל הדגישו כי "מטרת התהליך היא להעניק הכרה ראויה למעשי הגבורה יוצאי הדופן שבוצעו במהלך הקרבות, ובכך לשמר ולהנחיל את מורשת הגבורה בלחימה לדורות הבאים". עוד נמסר כי "התהליך כולו ינוהל בקפידה, תוך ירידה לפרטים ודיוק העובדות, ברגישות ובשקיפות".
במקביל, בצה"ל התייחסו גם למעשי גבורה של אזרחים במהלך קרבות 7 באוקטובר. במסגרת התהליך שהחל בצבא, מקרים מתאימים למעשי גבורה יוצאי דון של אזרחים יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה, בהתאם למנגנון הקיים להענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית", שבמסגרתו נבחנו מקרים והוענקו אותות במהלך המלחמה. בצה"ל אמרו: "מקרים מתאימים נוספים שיועברו לבית הנשיא ייבחנו אף הם על-ידי הוועדה, כפי שנבחנו המקרים שהובאו בפניה עד כה".
התנעת התהליך מתרחשת לאחר חודשים ארוכים של ביקורת ציבורית על העיכוב הממושך בהוקרת הלוחמים שהיו מעורבים בקרבות הבלימה. ביולי בשנה שעברה פורסם ב-ynet כי בצה"ל מתכוונים להקים ועדה שתדון באלפי ההמלצות שהצטברו בשטח, אך התהליך התעכב. בצבא הסבירו לאורך כל הדרך כי לא ניתן היה להתקדם בטרם הושלמו תחקירי הקרבות המבצעיים המעמיקים של אירועי 7 באוקטובר. בנוסף, המהלך התעכב גם בשל התמרון בלבנון והלחימה מול איראן.
כעת, עם סיומם ההדרגתי של התחקירים, מתאפשרת הקמת הוועדה. לאורך שנות המלחמה עלה חשש בקרב גורמים שונים מהתערבות פוליטית בהחלטות שלפיהן ייקבעו מקבלי הצל"שים והעיטורים. אף על פי שכרגע לוחות הזמנים המדויקים להצגת המועמדים הסופיים וחלוקת האותות אינם ברורים, בצה"ל מבהירים כי עבודת הוועדה תהיה יסודית ולא צפויה להסתיים תוך זמן קצר.