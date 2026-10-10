בורסת ההימורים ("שוק חיזוי") האמריקנית "קלשי" פתחה בחקירה בעקבות סדרה של עסקאות חשודות בפלטפורמה שלה, הנוגעות לבחירת הדוברת החדשה של הבית הלבן. כך דווח ב"וול סטריד ג'ורנל". החברה בודקת רצף עסקאות שבהן נחזה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יבחר בקייטי זכריה לתפקיד הדוברת, שלא נחשבה מועמדת מובילה ואף הסיכויים שיוחסו לה ב"קלשי" עמדו על כ-1% בלבד. לפני הודעתו של טראמפ על בחירתה לתפקיד, בוצעו לפחות שלושה הימורים קטנים אך מתוזמנים היטב, שבהם המהמרים עמדו להרוויח אלפי דולרים. אחד ההימורים צפוי להניב 1,896 דולר ושניים נוספים צפויים להניב 3,689 ו-4,023 דולר.