בהר הרצל מתקיים בצהריים (חמישי) הטקס הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין , במלאת 31 שנים להירצחו ו-26 שנים למות רעייתו לאה.

שידור ישיר. צילום: לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לטקס, ואת הממשלה מייצגת השרה גילה גמליאל. מלבדה נוכחים בטקס, בין השאר, הנשיא הרצוג, נשיא בית המשפט העליון עמית, ראשי מערכת הביטחון, הנשיא לשעבר ראובן (רובי) ריבלין, גדי איזנקוט, יאיר גולן ועוד.

הנשיא הרצוג אמר בנאומו בטקס, לקראת הבחירות: "אני עומד כאן ומזהיר: מילים - הורגות. ועל כן - מתמודדים, מנהיגים, מובילי דעה ופרשנים - כולכם - היזהרו בדבריכם. אני פונה אל כל המתמודדים מכלל המפלגות, המחנות והעמדות - ולכל האזרחיות והאזרחים - הציבו לפניכם את מילותיו האחרונות של רבין! מילים שהן בגדר צוואה - 'אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית'. את הוויכוח – יש לכבד. את האלימות – יש להקיא. בחירות אינן מלחמת אזרחים".

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לפני כן התקיים בבית הנשיא בירושלים הטקס הממלכתי "נר ליצחק". "בתוך מה שקורה במדינת ישראל זה לא מובן מאליו", אמרה בתו דליה רבין. "הטקס הזה היה מאוד חשוב לאמא שלי, ואני מעריכה שאנחנו פה בבית הזה. 31 שנים, ואנחנו בתקופה קשה, כואבת ומורכבת, ערב בחירות, מלקקים את פצעי המלחמה שלא תמה. מדינה בפוסט טראומה עם עתיד בלתי ברור".

רבין הדגישה כי אביה "נרצח רצח פוליטי. יהודי דתי חובש כיפה הגיח מן האפלה וירה בגבו שלוש יריות כדי לעצור תהליך מדיני". עם זאת, ציינה: "הבחירות באוויר והשסעים בחברה בשיאם, ואני, בתו, מצווה לשמור על איזונים ולא לדבר נכוחה. אז אני מקבלת את מצוות הבית הזה לשמור על ממלכתיות, כפי שנהגתי". על מרכז ההנצחה שהוקם לזכרו אמרה: "הערכים שלו הם שמירה על הדמוקרטיה, סובלנות והורדת להבות האלימות. לא החרמנו ולא פסלנו איש או קבוצה. הושטנו יד לכל פלג בחברה הישראלית".

בהמשך סיפרה כי בני נוער, תיירים ואזרחים שואלים אותה מה הייתה רוצה שיזכרו מאביה. "שני מרכיבים היו שם תמיד: העמידה הנחרצת על פרטים לפני שיוצאים, והדרישה הבלתי מתפשרת לתחקיר רציני ומעמיק, שרק ממנו נדע להפיק לקחים ולעשות טוב יותר", אמרה. "ובד בבד עם הפקת הלקחים, להבין מי נושא באחריות. יצחק רבין ידע לקחת אחריות על כל מהלך שראה בתחומי סמכותו, ללא פשרות וללא הנחות. כך חינך וגידל גם אותנו מגיל צעיר: להודות בכישלון, ללמוד לקח ולקחת אחריות".

( צילום: לע"מ )





( צילום: הילל בן אור )

הנשיא יצחק הרצוג אמר בטקס כי "לא אל יצחק רבין לבדו כיוון הרוצח הנתעב את נשקו, כי אם אל לב האומה. את מנהיגנו איבדנו, ואנחנו כמעט שאבדנו". הוא סיפר כי לא מזמן ראה בזעזוע על כביש 1 שלט הקורא לשחרורו של יגאל עמיר: "עצם האפשרות שקריאה כזאת תעמוד במרחב הציבורי ותיענה במשיכת כתף צריכה להדיר שינה מעינינו. אסור לפטור אותה כעוד פרובוקציה.