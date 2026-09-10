שי לי עטרי הגיבה לסגירת התיק נגד יובל וילנר, ומסרה בהודעה מטעם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית: "לא נקבע שלא נאנסתי על ידו ולא כי הוכח שהוא חף מפשע, אלא אחרי כל השנים שעברו, לדעתם אין מספיק ראיות כדי להביא אותו למשפט. השנים עברו, הראיות נפגעו, טעויות נעשו, ובסוף מי שמשלמת עליהן היא הנפגעת. חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה. החור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך: הדבר שנלקח ממני באותו לילה - היכולת לזכור - הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. אם זאת השיטה, ישראל לא רק 'מתקשה' להעמיד אנסים לדין, היא מלמדת אותם בדיוק איפה נמצאים החורים שדרכם אפשר לברוח".