כ-15 רחפנים הוחרמו הלילה (בין רביעי לחמישי) במבצע של חטיבת שומרון. בצה"ל מגבירים את המאמצים לסיכול מוקדם של איום הרחפנים, שהפך לאחד האתגרים הביטחוניים המתפתחים בזירה. החשש: שימוש ברחפני נפץ, רחפני סיב ואף הפעלה של להקות רחפנים, במרחק קצר מיישובים, כבישים ומרכזי אוכלוסייה בישראל.

גלריה איום הרחפנים מקבל משמעות מיוחדת ביו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל הגביר בחודשים האחרונים את המאמצים לאיתור, החרמה וסיכול של רחפנים ואמצעים המשמשים להרכבתם ביהודה ושומרון. מדובר בחלק ממאמץ רחב שמתקיים בכלל גזרות צה"ל, לנוכח התפתחות האיום והאפשרות לעשות שימוש ברחפנים למטרות התקפיות, ובהן רחפני נפץ ורחפנים הנשלטים באמצעות סיב אופטי.

בלבנון התמודדו הלוחמים עם הרחפנים ששיגרו פעילי חיזבאללה מעבר לגבול, ולעיתים אף חדרו לשטח ישראל. ביהודה ושומרון מקבל האיום משמעות מיוחדת בשל המרחקים הקצרים בין מוקדי הפעילות הפלסטיניים לבין הכבישים, היישובים הישראליים ואף ערים במרכז הארץ. בניגוד לגזרות אחרות, שבהן עשוי להיות מרחב התרעה גדול יותר, ביהודה ושומרון עלולים הרחפנים להימצא בסמיכות רבה לתשתיות אזרחיות וליעדים רגישים.

אחד התרחישים המדאיגים הוא הפעלה מתואמת של מספר רב של רחפני נפץ, או שימוש ברחפנים הנשלטים באמצעות סיב אופטי, שמציבים אתגר נוסף בפני מערכות הגילוי וההתמודדות עם האיום. האפשרות להצטיידות ולהתבססות של יכולות כאלה בשטחי יהודה ושומרון מחייבת את מערכת הביטחון לפעול כבר בשלבי ההתארגנות והרכש, ולא להמתין להופעת איום מבצעי בשטח.

15 רחפנים הוחרמו על ידי חטיבת השומרון ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת המאמץ הזה מתקיימים בחודשים האחרונים בפיקוד המרכז ובאוגדת איו"ש מבצעים ייעודיים, לצד פעילות מודיעינית ומבצעית של החטיבות המרחביות, במטרה לאתר רחפנים, להחרים אותם ולמנוע את כניסתם והתבססותם בשטח.

הנתונים מצביעים על היקף התופעה: מתחילת שנת 2026 הוחרמו יותר מ-530 רחפנים ברחבי יהודה ושומרון. בהתאם לצו אלוף פיקוד המרכז, חל איסור מוחלט על החזקה או שימוש ברחפנים ובאמצעים דו-שימושיים שיכולים לשמש להרכבתם.