תושב אום אל פחם, שלפי משפחתו הוא לוקה בנפשו, נהרג היום (חמישי) מירי לוחמי מג"ב. זה קרה בעקבות מרדף משטרתי אחריו, שבמהלכו אירעה תאונת דרכים.
ההרוג, עלאא מחאמיד, היה מאושפז בעבר במרכז לבריאות הנפגש שער מנשה. לפי החשד, הוא הצליח להיכנס לרכבו ולהימלט - לאחר שכבר נעצר ונכבל באזיקים.
לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. הם ירו לעברו, וצוות רפואי קבע את מותו.
במשטרה אמרו כי לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב פעלו באזור אום אל פחם, כאשר הבחינו ברכב חשוד בכביש 65. לפי המשטרה, הוא לא נענה לקריאותיהם לעצור ונמלט מהכוחות.
"במהלך מעצרו התנהל החשוד באופן שעורר את חשדם של הלוחמים בעודו ברכבו", הוסיפו במשטרה. "כאשר התקרב אחד הלוחמים לעבר הרכב, יצא החשוד מרכבו, התנפל על הלוחם והחל לתקוף אותו. הלוחם, שחש סכנה לחייו, ביצע ירי לעבר החשוד ופגע בו.