תושב אום אל פחם, שלפי משפחתו הוא לוקה בנפשו, נהרג היום (חמישי) מירי לוחמי מג"ב. זה קרה בעקבות מרדף משטרתי אחריו, שבמהלכו אירעה תאונת דרכים.

תושב אום אל פחם, שלפי משפחתו הוא לוקה בנפשו, נהרג היום (חמישי) מירי לוחמי מג"ב. זה קרה בעקבות מרדף משטרתי אחריו, שבמהלכו אירעה תאונת דרכים.

תושב אום אל פחם, שלפי משפחתו הוא לוקה בנפשו, נהרג היום (חמישי) מירי לוחמי מג"ב. זה קרה בעקבות מרדף משטרתי אחריו, שבמהלכו אירעה תאונת דרכים.

לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. הם ירו לעברו, וצוות רפואי קבע את מותו.

לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. הם ירו לעברו, וצוות רפואי קבע את מותו.

לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחריו, ולפי החשד לאחר שנעצר בשנית הוא תקף את השוטרים. הם ירו לעברו, וצוות רפואי קבע את מותו.

במשטרה אמרו כי לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב פעלו באזור אום אל פחם, כאשר הבחינו ברכב חשוד בכביש 65. לפי המשטרה, הוא לא נענה לקריאותיהם לעצור ונמלט מהכוחות.

במשטרה אמרו כי לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב פעלו באזור אום אל פחם, כאשר הבחינו ברכב חשוד בכביש 65. לפי המשטרה, הוא לא נענה לקריאותיהם לעצור ונמלט מהכוחות.

במשטרה אמרו כי לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב פעלו באזור אום אל פחם, כאשר הבחינו ברכב חשוד בכביש 65. לפי המשטרה, הוא לא נענה לקריאותיהם לעצור ונמלט מהכוחות.