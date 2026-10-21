במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף ויהיה מעונן חלקית. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-80 ס"מ. בימים הקרובים תישמר מגמת ההתחממות ובסוף השבוע צפוי שרב סתווי ברוב הארץ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-23, תל אביב 18-27, חיפה 20-26, צפת 16-24, קצרין 17-28, טבריה 19-30, נצרת 19-27, עפולה 19-28, בית שאן 20-31, לוד 18-27, אשדוד 19-26, עין גדי 22-27, באר שבע 16-26, מצפה רמון 16-23, אילת 22-30.