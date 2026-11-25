איראן בנתה בחודשים האחרונים מתקן תת-קרקעי מבוצר בתוך הר בבחג'טאבאד, בין הר המכוש והמתקן הגרעיני בנתנז למתקן הגרעין באיספהאן. על הבנייה המואצת של המתחם המבוצר דיווח מכון ISIS שבוושינגטון - (המכון למדע וביטחון בינלאומי - Institute for Science and International Security). לדיווח צירף המכון צילומי לוויין של האזור, שבו לדבריו ניתן לראות את קצב הבנייה המהיר של המתקן.
במכון המחקר הדגישו כי מהירות הבנייה היא חריגה, וכן את מיקומו - בדיוק 62 ק"מ מכל כיוון בין מתקני הגרעין בנתנז ובאיספהאן. במכון תיארו כי בתחילת דצמבר 2025 ניתן היה לראות סימנים ראשונים של בנייה במה שיהפוך תוך זמן קצר לדבריהם "לאזור האדמיניסטרטיבי או הכניסה למתקן". ב-11 בינואר 2026 זוהתה בנייה של כביש חדש שמוביל מאזור הכניסה לעבר מה שתיארו במכון כמערכת המנהרות העתידית שתיבנה במקום.
ב-3 באפריל נראתה התחלת הבנייה על מתחם המנהרות המזרחי, וב-12 ביוני נראתה ביתר בירור הבנייה של מתחם המנהרות המערבי. בתמונת הלוויין העדכנית ביותר, שצולמה רק אתמול (24 בנובמבר), המכון סימן את אזורי המפתח במתחם המבוצר, ואת שלבי הבנייה שלהם.
במכון האמריקני הדגישו כי מטרתו של המתקן שנבנה במהירות מחשידה אינה ברורה, אך בהתחשב ברמת האבטחה הגבוהה משערים כי היא נוגעת לצרכים צבאיים, בין אם עבור מערכות טילים או נשק מסוג אחר - וייתכן שאף עבור תוכנית הגרעין האיראנית. היקף המתחם כולו יהיה כ-49 ק"מ רבוע.
גם בחודש פברואר האחרון, בטרם מבצע "שאגת הארי", המכון חשף תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה, שהעידו על צעדי המיגון החריגים שבהם נקטה איראן באתר הגרעיני באיספהאן - אחד האתרים הרגישים והמבוצרים במדינה, שהותקף כמה פעמים במלחמת 12 הימים. מהתמונות עלה כי שלושת פתחי המנהרות המרכזיים באתר כוסו באדמה, באופן שהקשה לזהותם ואף חסם כמעט לחלוטין את הגישה אליהם.