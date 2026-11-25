איראן בנתה בחודשים האחרונים מתקן תת-קרקעי מבוצר בתוך הר בבחג'טאבאד, בין הר המכוש והמתקן הגרעיני בנתנז למתקן הגרעין באיספהאן. על הבנייה המואצת של המתחם המבוצר דיווח מכון ISIS שבוושינגטון - (המכון למדע וביטחון בינלאומי - Institute for Science and International Security). לדיווח צירף המכון צילומי לוויין של האזור, שבו לדבריו ניתן לראות את קצב הבנייה המהיר של המתקן.

26 ביולי 24 בנובמבר תמונה ימין - צילום: מתוך רשת X | תמונה שמאל - צילום: מתוך רשת X

במכון המחקר הדגישו כי מהירות הבנייה היא חריגה, וכן את מיקומו - בדיוק 62 ק"מ מכל כיוון בין מתקני הגרעין בנתנז ובאיספהאן. במכון תיארו כי בתחילת דצמבר 2025 ניתן היה לראות סימנים ראשונים של בנייה במה שיהפוך תוך זמן קצר לדבריהם "לאזור האדמיניסטרטיבי או הכניסה למתקן". ב-11 בינואר 2026 זוהתה בנייה של כביש חדש שמוביל מאזור הכניסה לעבר מה שתיארו במכון כמערכת המנהרות העתידית שתיבנה במקום.

ב-3 באפריל נראתה התחלת הבנייה על מתחם המנהרות המזרחי, וב-12 ביוני נראתה ביתר בירור הבנייה של מתחם המנהרות המערבי. בתמונת הלוויין העדכנית ביותר, שצולמה רק אתמול (24 בנובמבר), המכון סימן את אזורי המפתח במתחם המבוצר, ואת שלבי הבנייה שלהם.

במכון האמריקני הדגישו כי מטרתו של המתקן שנבנה במהירות מחשידה אינה ברורה, אך בהתחשב ברמת האבטחה הגבוהה משערים כי היא נוגעת לצרכים צבאיים, בין אם עבור מערכות טילים או נשק מסוג אחר - וייתכן שאף עבור תוכנית הגרעין האיראנית. היקף המתחם כולו יהיה כ-49 ק"מ רבוע.

גלריה צילום קרוב יותר של אחד ממתחמי המנהרות ( צילום: מתוך רשת X )

הכניסה לאתר: המתחם האדמינסטרטיבי ( צילום: מתוך רשת X )