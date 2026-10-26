ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר הבוקר לאולפן ynet כי "בימים האחרונים המודלים מתעקשים שביום הבחירות וגם לאחר מכן ביום רביעי יהיה גשם, אבל צריך להבהיר שמדובר על מערכת דרומית, זה לא גשם חורפי, זה לא גשם שישפיע על כל הארץ".

ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר הבוקר לאולפן ynet כי "בימים האחרונים המודלים מתעקשים שביום הבחירות וגם לאחר מכן ביום רביעי יהיה גשם, אבל צריך להבהיר שמדובר על מערכת דרומית, זה לא גשם חורפי, זה לא גשם שישפיע על כל הארץ".

ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר הבוקר לאולפן ynet כי "בימים האחרונים המודלים מתעקשים שביום הבחירות וגם לאחר מכן ביום רביעי יהיה גשם, אבל צריך להבהיר שמדובר על מערכת דרומית, זה לא גשם חורפי, זה לא גשם שישפיע על כל הארץ".