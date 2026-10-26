ביום הבחירות לכנסת ה-26 מחר (שלישי) תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. עם זאת, צפויים לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. לקראת שעות הצהריים הגשמים יתחזקו באזורים אלו - וילוו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.
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לפי השירות המטאורולוגי, השינוי שיתרחש מחר בשעות הצהריים נובע מכניסת לחות לדרום הארץ כתוצאה ממערכת מזג אוויר בשם "אפיק ים סוף". גשם יתחיל לרדת תחילה בנגב הדרומי ויתפשט במהרה לאזורים נרחבים בדרום: הר הנגב, הערבה ועד לאזור ים המלח. לפרקים הגשמים ירדו בעוצמה חזקה מלווים בסופות רעמים וברקים וקיים צפי ממשי לשיטפונות בנחלים ושיבושים בדרכים. יש להימנע מלהגיע לאפיקי נחלים.
ד"ר עמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר הבוקר לאולפן ynet כי "בימים האחרונים המודלים מתעקשים שביום הבחירות וגם לאחר מכן ביום רביעי יהיה גשם, אבל צריך להבהיר שמדובר על מערכת דרומית, זה לא גשם חורפי, זה לא גשם שישפיע על כל הארץ".
לדבריו, "במהלך יום הבחירות רוב האזרחים אפילו לא ירגישו את זה, הגשם והשיטפונות שיגיעו בעקבותיו יהיו במזרח הארץ, זה יתחיל מאילת בשעות הצהריים של יום שלישי - ויתקדם צפון לעבר ים המלח, אבל אני ככה מדגיש ואומר, זה בהחלט אירוע שיכול להיות משמעותי של שיטפונות וצריך לקחת אותו ברצינות, אבל הוא לא ישפיע על כל הארץ".
ד"ר גבעתי ציין הבוקר כי לאורך יום הבחירות ברוב הארץ לא יהיו כלל ממטרים. "הממטרים יהיו באזור הבקעה, בים המלח, באילת, הממטרים למרכז הארץ, איפה שרובנו גרים, יגיעו רק יותר מאוחר, ברביעי ואפילו לתוך סוף השבוע", אמר בריאיון לאולפן ynet והוסיף: "יכול להיות שירד גשם לקראת ערב, אבל המערכות האלה תמיד משפיעים יותר בשעות אחר הצהריים ערב. לכן זה יום מורכב, שרובנו לא נרגיש אותו בכלל".
הטמפרטורות החזויות ללילה ולמחר: ירושלים 17-23, תל אביב 20-27, חיפה 22-26, צפת 19-23, קצרין 19-27, טבריה 20-30, נצרת 19-27, עפולה 19-28, בית שאן 22-31, לוד 19-28, אשדוד 20-27, עין גדי 24-29, באר שבע 19-28, מצפה רמון 18-25, אילת 24-30.