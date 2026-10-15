אלוף במיל' חיים נדל, מפקד חטיבת הצנחנים ועוצבת "המפץ" לשעבר, נפטר היום (חמישי) בגיל 92. הוא כיהן בשורת תפקידי מפתח בצה"ל לאורך השנים, והותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

אלוף במילואים חיים נדל ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

נדל ז"ל כיהן בתפקידו האחרון כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. קודם לכן פיקד כאמור על עוצבת "המפץ", על חטיבת הצנחנים ועל חטיבת הצנחנים במילואים. דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, פורום המטה הכללי, מפקדי צה"ל וחיילים, מרכינים ראש עם מותו.

הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, ובשעה 11:30 ייערך לזכרו טקס צבאי בבית העלמין.

האלוף במיל' נולד בלבוב שבפולין בשנת 1933, להוריו שרה וישראל, ועלה לישראל ב-23 באפריל 1946. הוא למד בארץ בכפר הנוער על שם בן ציון מוסינזון. בשנת 1952 התגייס לצה"ל, התנדב לשרת בצנחנים ושובץ בגדוד 890. לאחר סיום הכשרתו כלוחם עבר קורס מ"כים וקורס קצינים ומונה למפקד מחלקה. באוגוסט 1955 מונה לסגן מפקד פלוגה ה', בפיקודו של רפאל איתן. הוא השתתף בפעולות התגמול בשנות ה-50, ובהן מבצע אלקיים ופעולת כונתילה. במבצע קדש לחם נדל בקרב המיתלה וקיבל בסופו צל"ש מאלוף פיקוד דרום דאז.

הוא שירת בתפקידי פיקוד נוספים בחטיבה, ובין היתר פיקד בין השנים 1965-1962 על גדוד 50, גדוד הנח"ל המונצח. בהמשך שימש גם כסמח"ט הצנחנים ובמלחמת ששת הימים כיהן כראש ענף מבצעים במטכ"ל. בדצמבר 1968, במבצע "תשורה" בלבנון, שימש כסגן מפקד.

על חטיבת הצנחנים פיקד נדל כשנתיים, מ-1969 ועד 1971 - גם במלחמה ההתשה. במלחמת יום הכיפורים פיקד על חטיבת המילואים של הצנחנים, ששניים מגדודיה ביצעו איגוף אנכי במסוקים, נחתו על החרמון הסורי וכבשו אותו במבצע "קינוח". נדל עצמו נפצע בקרב הזה.

בין השנים 1975-1973 שימש כראש המטה של פיקוד הדרום של צה"ל. לאחר מכן עבר הסבה לשריון, פיקד על עוצבת "המפץ", ובהמשך מונה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים בדרגת אלוף. הוא כיהן בתפקיד עד 1983 ושנתיים לאחר מכן השתחרר מצה"ל. הוא היה בוגר המכללה לביטחון לאומי ולמד גם מנהל עסקים ב-MIT שבארה"ב.

בשנת שחרורו מהצבא שימש כקצין שיפוט בכיר בהעמדה לדין של יצחק מרדכי בפרשת קו 300, והחליט אז לזכותו מכול אשמה. בהמשך מילא תפקיד בכיר בחברת טלרד, וב-2006 מונה לחבר בוועדת וינוגרד לחקר אירועי מלחמת לבנון השנייה.